נבחרת הקדטיות הפסידה לגרמניה בשלב הבתים

נבחרת הקדטיות חתמה היום (ראשון) את שלב הבתים באליפות אירופה עד גיל 16 עם הפסד 96:72 לגרמניה, ותפגוש בשמינית הגמר ביום שלישי את הנבחרת שתסיים ראשונה בבית ג’ - ככל הנראה סרביה, שרק הפסד מפתיע לרומניה המארחת עלול להוריד אותה מפסגת הבית, זאת לאחר שהישראליות סיימו אחרונות בבית ד’ עם שלושה הפסדים.

הנבחרת של רועי לזר פתחה לא רע את המשחק ואף הובילה במהלך הרבע הראשון, אך בשלושת הרבעים הבאים לא הצליחה לעצור את ההתקפה הגרמנית - שצלפה 17 שלשות ב-40%, וידעה לעצור כל ניסיון קאמבק ישראלי. מעיין גורין שוב הובילה את הקלעיות עם 17 נקודות, אור גדות הוסיפה 14, בעוד שתמר כרמי קלעה 13 נקודות.

ישראל פתחה בחמישייה עם מעיין גורין, אור גדות, רוני מוניץ, תמר כרמי ומיכל אבודרהם. לנבחרת לקחו מספר דקות להיכנס למשחק והיא נקלעה לפיגור 8:3, אבל שתי שלשות רצופות של גורין ואבודרהם, העבירו את היתרון אליה. שלשה של הגרמניות עצרה ריצת 0:10 ישראלית, כאשר אחת נוספת לאחר מכן החזירה אליהן את ההובלה בדרך ל-16:19 בסיום הרבע.

גרמניה צלפה שתי שלשות נוספות תוך פחות מדקה ברבע השני, והוסיפה הגנה נהדרת כשעצרה את הנבחרת ללא נקודות כמעט חמש דקות, בדרך ליתרון שיא של 14. כרמי וגדות ענו עם צליפות משלהן שהורידו את ההפרש לחד ספרתי, לפני שנקודות על הבאזר של גורין השאירו את הנבחרת קרובה גם במחצית - 43:35.

עם החזרה מההפסקה, ההגנה האזורית של ישראל בלבלה מעט את גרמניה, ושלשה של גורין שמרה על יתרון שמונה, אבל שוב שתי שלשות כואבות בצד השני, אחת מהן על הבאזר של שעון הזריקות, החזירו את היתרון ל-14.

גם פסק זמן של רועי לזר לא עצר את המומנטום של הגרמניות, שצלפו מכל פינה וגם שלטו בריבאונד ההתקפה בדרך ליתרון 20, לפני שגדות ואבודרהם מזערו נזקים וחתמו את הרבע ב-56:71. תקוות הקאמבק של הנבחרת נקטעו, איך לא, עם שתי שלשות רצופות של גרמניה - ששוב ברחה ליתרון 20 שסגר סיפור, ושמרה עליו בנוחות עד לסיום - 72:96.

קלעו לישראל: גורין 17, גדות 14, כרמי 13, אבודרהם 10, דוגן וגראייסי 5 כל אחת, עבד 4, יובילר ומוניץ 2 כ"א. כן שותפו: לוי, גודשטדט, אבירם.