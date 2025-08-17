פרידה מבלומפילד? תורג'מן ב-11 של מכבי ת"א

משחקי הדירוג של גביע הטוטו יימשכו גם היום (ראשון, 20:00) באצטדיון בלומפילד, שם מכבי תל אביב תארח את הפועל ירושלים למשחק על המקום החמישי. כזכור, אלופת המדינה הפסידה באלוף האלופים להפועל באר שבע במשחק הרשמי הראשון שלה העונה, מה שהביא אותה למשחק על המקום החמישי. נציין כי יון ניקולאסקו סובב את הקרסול באימון אתמול ולא ישתתף, אך אמור להיות כשיר לפלייאוף הליגה האירופית מול דינמו קייב בחמישי.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, הייטור, מוחמד עלי קמארה, דני גרופר, בן לדרמן, איתמר נוי, כריסטיאן בליץ’, שגיב יחזקאל, סייד אבו פרחי ודור תורג’מן.

הרכב הפועל ירושלים: בן גורדין, נתנאל שפראו, תמיר חיימוביץ’, יונתן ליש, הראל שלום, איליי מדמון, סדריק דון, אקווה אשטה, עידו עולי, דויד דומג’וני ואוהד אלמגור.

זיו אריה וז'רקו לאזטיץ' (אורן בן חקון)

מכבי ת”א עברה בחמישי האחרון של חאמרון ספרטנס המלטזית, כאשר בשלב הפלייאוף, שייערך כבר בחמישי הקרוב, מחכה לה משוכה קשה בהרבה בדמותה של אלופת אוקראינה, דינמו קייב, במטרה לעלות לליגה האירופית ולא לנשור לקונפרנס ליג.

מנגד, הפועל ירושלים, שהייתה רחוקה כפסע מחצי הגמר לאחר שרשמה שלב בתים מרשים בו סיימה במקום השני עם תשע נקודות, בדיוק כמו הפועל תל אביב שסיימה מעלייה בזכות הניצחון במפגש הישיר, רוצה להפתיע את החניכים של לאזטיץ’. המנצחת במשחק תסיים במקום החמישי ותזכה במענק של 350 אלף שקלים, בעוד שהמפסידה תזכה ב-300 אלף שקלים.