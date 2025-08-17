יום ראשון, 17.08.2025 שעה 19:57
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

פרידה מבלומפילד? תורג'מן ב-11 של מכבי ת"א

החלוץ פותח בכנראה הופעתו האחרונה בארץ נגד הפועל י-ם ב-20:00: בכורה לבליץ' בהרכב, ניקולאסקו סובב את הקרסול באימון, אך אמור להיות כשיר לחמישי

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)

משחקי הדירוג של גביע הטוטו יימשכו גם היום (ראשון, 20:00) באצטדיון בלומפילד, שם מכבי תל אביב תארח את הפועל ירושלים למשחק על המקום החמישי. כזכור, אלופת המדינה הפסידה באלוף האלופים להפועל באר שבע במשחק הרשמי הראשון שלה העונה, מה שהביא אותה למשחק על המקום החמישי. נציין כי יון ניקולאסקו סובב את הקרסול באימון אתמול ולא ישתתף, אך אמור להיות כשיר לפלייאוף הליגה האירופית מול דינמו קייב בחמישי.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, הייטור, מוחמד עלי קמארה, דני גרופר, בן לדרמן, איתמר נוי, כריסטיאן בליץ’, שגיב יחזקאל, סייד אבו פרחי ודור תורג’מן.

הרכב הפועל ירושלים: בן גורדין, נתנאל שפראו, תמיר חיימוביץ’, יונתן ליש, הראל שלום, איליי מדמון, סדריק דון, אקווה אשטה, עידו עולי, דויד דומג’וני ואוהד אלמגור.

זיו אריה וזזיו אריה וז'רקו לאזטיץ' (אורן בן חקון)

מכבי ת”א עברה בחמישי האחרון של חאמרון ספרטנס המלטזית, כאשר בשלב הפלייאוף, שייערך כבר בחמישי הקרוב, מחכה לה משוכה קשה בהרבה בדמותה של אלופת אוקראינה, דינמו קייב, במטרה לעלות לליגה האירופית ולא לנשור לקונפרנס ליג.

מנגד, הפועל ירושלים, שהייתה רחוקה כפסע מחצי הגמר לאחר שרשמה שלב בתים מרשים בו סיימה במקום השני עם תשע נקודות, בדיוק כמו הפועל תל אביב שסיימה מעלייה בזכות הניצחון במפגש הישיר, רוצה להפתיע את החניכים של לאזטיץ’. המנצחת במשחק תסיים במקום החמישי ותזכה במענק של 350 אלף שקלים, בעוד שהמפסידה תזכה ב-300 אלף שקלים. 

נימני על השחקנים שעלולים לעזוב במכבי
