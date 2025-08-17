כובש גם בשביל האח שנהרג במלחמה

ליגת העל של שנתון נערים א' יצאה לדרך אתמול (שבת). המשחק היחיד מבין ארבעת המשחקים שנערכו, שבו שתי הקבוצות הבקיעו שערים ובסיומו נרשמה חלוקת נקודות בין שני הצדדים היה משחק דרבי השרון, בו הפועל רעננה הצליחה לחזור מפיגור 2:0 לשוויון 2:2 במשחק הביתי מול הפועל כפר סבא, שעלתה למשחק עם הרכב, שכלל שלושה שחקני התקפה, שבעונה שעברה לא שיחקו בליגת העל של שנתון נערים ב'.

שניים מהם נמנים על כובשי השערים: איתי רוזנבליט - שכבש בעונה שעברה 23 שערי ליגה במדיה של מ.כ נהלל יזרעאל, אלופת ארצית צפון, שקד בננו, שכבש 16 שערים במדי עירוני מודיעין - סגנית אלופת מחוז דן. לצידם פתח בהרכב רועי נגר שכבש 38 שערים במדי קבוצות נערים ב' ונערים א' של מ.ס באר שבע, שזכו באליפות בליגות מחוזיות ולו הפננו זרקור בכתבת פרופיל בשבוע שעבר.

איתי רוזנבליט, שכבש את השער הראשון במשחק, חתום בעצם גם על כיבוש השער הראשון העונה יחד עם אחמד ג'אבר, חלוץ הפועל ירושלים, שניצחה 0:5 את הפועל חדרה. שני המשחקים יצאו לדרך במקביל, וע"פ דו"חות השיפוט שני השחקנים כבשו בדקה ה-23.

איתי רוזנבליט מול רעננה (יונתן טפיאס)

רוזנבליט סיכם את המשחק ברגשות מעורבים: “זה היה משחק מאוד אגרסיבי מהדקה הראשונה מול יריבה טובה. פתחנו את המשחק בצורה מצוינת, עם לחץ גבוה, הנעת כדור, לא נתנו להם להרגיש נוח. הובלנו 0:2 בשלב מוקדם, כבשנו שער שלישי שנפסל בטענת נבדל ונראה היה שיכולנו לסגור עניין בשלב מוקדם. לפני הירידה למחצית ספגנו שער מצמק בבעיטת פנדל, לא התרגשנו יותר מדי, אבל זמן קצר לאחר פתיחת המחצית השניהי ספגנו שער שוויון בהתקפה מתפרצת, והתפתח משחק שיכול היה ללכת לכל אחד מהצדדים”.

מה הביא אותך לבצע מעבר חד ממ.כ נהלל יזרעאל להפועל כפר סבא?

“לפני הכל, חשוב לי לנצל את הבמה הזו ולהודות לאנשי המועדון על הדרך כל הדרך שעשיתי שם, על מה שעשו בשבילי ומה שעשו למען כיבדו זכרו של אחי, גילעד. לא אשכח להם את זה לעולם ותמיד ארצה בהצלחת המועדון. נוצרה סיטואציה, שהרגשתי שאני צריך אתגר חדש כדי לקחת את עצמי עוד קדימה. הייתה לי שיחה מצוינת עם עמית ארצי, מאמן כפר סבא, ששכנע אותי להגיע. מדובר במועדון עם אג'נדה של קידום שחקנים לקבוצת הנוער ולקבוצת הבוגרים. אני מגיע יחד עם עוד שחקנים מהצפון, בכל אימון יש הורה תורן שמסיע הלוך ושוב. אני שמח מאוד על המהלך שעשיתי, התרשמתי מאוד לטובה מהמאמן, הצוות המקצועי והתנאים. נבנתה קבוצה טקטית וחזקה, שאני בטוח שיש ביכולתה לעשות פלייאוף עליון. מאוד מקווה להיות גורם משמעותי בקבוצה ולעזור להצלחתה”.

איתי רוזנבליט במדי מ.כ נהלל (מועיד עויסאת)

אחיך, סמ"ר גילעד רוזנבליט ז"ל, נהרג לפני שנה ותשעה חודשים בפעילות מבצעית בעזה. מותו תפס כותרות רבות, בשל היותו אוהד ידוע של הפועל חיפה ומי ששימש כבובת הקמע. עד כמה דמותו מלווה אותך בכדורגל?

”דמותו של גילעד מאוד דומיננטית בחיי ובפרט בכדורגל. אני יודע כמה איתי רצה שאני אצליח בכדורגל, כך שאני מרגיש מחויבות גדולה יותר. בכל שער שהבקעתי מאז מותו מצאתי לנכון להנציח את זכרו ולהקדיש לו את השער, זה נותן לי דרייב גדול להצליח ולכבוש שערים. חשוב לנו להנציח את החיבור של גילעד והחיבור לכדורגל. אנחנו מודים לכל מי שנרתמו לפרויקט ההד סטארט לבניית מגרש כדורגל לזכרו. בזכות הכספים יוקם בחודשים הקרובים מגרש בגודל של תשיעיות אצלנו בקיבוץ וכך נצליח לתת עוד פן של הנצחה לגילעד, שתמיד יישאר בליבנו ויונצח בדרכים נוספות”.