יום ראשון, 17.08.2025 שעה 18:51
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

לראשונה בישראל: טריאתלון INDOOR ראקונה בת"א

אירוע ייחודי בפורמט חדשני שמביא את הטריאתלון לתוך מתחם סגור ומאובזר בטכנולוגיות מתקדמות יתקיים בחמישי במרכז ע”ש סילבן אדמס באוניברסיטת ת"א

|
טריאתלון (אריאל כץ)
טריאתלון (אריאל כץ)

לראשונה בישראל, תחרות טריאתלון אינדור ראקונה תתקיים בתל אביב. ביום חמישי יתקיים אירוע יוצא דופן במרכז הספורט ע”ש סילבן אדמס באוניברסיטת תל אביב אירוע ייחודי בפורמט חדשני שמביא את הטריאתלון לתוך מתחם סגור ומאובזר בטכנולוגיות מתקדמות.

התחרות תשלב שחייה בבריכה האולימפית, רכיבה על אופני אימון חכמים וריצה על מסלולים ממוכנים, ותתבצע כולה בתנאים מבוקרים ובאולם ללא תלות במזג האוויר. תחרויות מסוג זה מתקיימות במסגרת הסופרליג ברחבי העולם וכעת לראשונה גם בישראל.

בין הנרשמים לתחרות, ספורטאי עילית מתחום הטריאתלון לצד חובבים מנוסים. הקונספט מאפשר חוויית תחרות אולטרה-מדויקת, כולל ניטור ביצועים בזמן אמת, טכנולוגיות מדידה מתקדמות ואווירה תחרותית אינטנסיבית.

טריאתלון INDOOR ראקונה בת"א (אריאל כץ)טריאתלון INDOOR ראקונה בת"א (אריאל כץ)
