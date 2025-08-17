באטום נחת בישראל לקראת חתימתו באשדוד

בשורה מעודדת מאוד למ.ס אשדוד, לאחר שהחלוץ הקמרוני ז’אן פלורן באטום נחת בישראל לקראת בדיקות רפואיות וחתימה בקבוצה של חיים סילבס כחיזוק לקראת עונת 2025/26 הנוכחית.

באטום, שסיכם לפני מספר שבועות כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, זגזג פעמיים ולבסוף הודיע בשבוע שעבר שיגיע ויכבד את סיכומו בקבוצה. באטום צפוי לחזק את חוד ההתקפה, כשאבנעזר מאמטה יפנה את מקומו במצבת הזרים.

הדרומיים פגשו אתמול (שבת) את בני סכנין במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו ובתום 2:2 אחרי שספגו שער בתוספת המזמן, הפסידו לקבוצה מהמגזר 5:4 בדו קרב בעיטות עונשין מהנקודה הלבנה.

במועדון יצאו מאוכזבים מאוד מהנאיביות שגילו בעקבות ההפסד הדרמטי בפנדלים על המיקום בגביע הטוטו ובעיקר כי לא הצליחו לרשום ניצחון אחד לרפואה.