מכבי חיפה קיבלה ארכה נוספת להגשת התקציב

תימנע מפירוק? הבקרה דחתה את המועד האחרון בשלושה ימים נוספים, הירוקים ינסו לפתוח את העונה בליגה הלאומית. למועדון חסרים בקופה כ-800 אלף שקלים

מכבי חיפה כדורסל
הקבוצה שזכתה באליפות המדינה לפני 12 שנה תצליח להימנע מפירוק? קבוצת הכדורסל של מכבי חיפה קיבלה ארכה נוספת להגשת תקציב על מנת שתוכל לפתוח את העונה בליגה הלאומית, לאחר שהבקרה דחתה את המועד האחרון בשלושה ימים נוספים.

המועד האחרון להגשת התקציב המלא לבקרה היה עד היום (ראשון), אבל הבקרה אישרה לקבוצה הירוקה להעביר תקציב עד ליום רביעי. תקציב המינימום עומד על 2.5 מיליון שקלים ולקבוצה חסרים בקופה כ-800 אלף שקלים.

בניסיון אחרון למנוע את פירוק הקבוצה, אגודת מכבי חיפה יצאה בקמפיין גיוס כספים המוני להצלתה כשאשר בקבוצה מנסים לגייס כ-250 אלף שקל מהאוהדים הירוקים כדי שתוכל לשחק בליגה השנייה בטיבה.

כזכור, לאגודת מכבי חיפה כרמל אין מספיק כסף כדי להחזיק את הקבוצה ולרשום אותה ללאומית, אחרי שעיריית חיפה קיצצה באופן משמעותי את התמיכה העירונית בה. בשלב זה, במועדון לא מרימים ידיים ומקווים שישיגו את הכסף מתורמים ומספונסרים.

