לא כמו שציפתה: אתלטיקו חטפה 2:1 מאספניול

השחקן המצטיין
מיגל רוביו, ציון: 7
עלה מהספסל ושינה את המשחק
השחקן המאכזב
קונור גלאגר, ציון: 5
לא סיפק את הסחורה
אחרי פגרת קיץ ארוכה, הליגה הספרדית יצאה לדרך ואמש (ראשון) אתלטיקו מדריד חטפה מהלומה כבר במחזור הפתיחה, כשהתארחה ב-RCDE אצל אספניול וספגה 2:1 שהימם את דייגו סימאונה, לו זה היה ההפסד הראשון במחזור פתיחה כלשהו כמאמן הקולצ’ונרוס. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.
המשחק נפתח עם קצב די גבוה, כששתי הקבוצות מחפשות את השער של היריבה והקבוצה מבירת ספרד מציגה יכולת נהדרת, שבדקה ה-37 תורגמה ליתרון אחרי שחוליאן אלברס הדביק כדור אדיר בבעיטה חופשית, ישר לחיבורים של מרקו דמיטרוביץ’.
אלא שלמחצית השנייה הקטלונים עלו אחרת. מנולו גונסלס ביצע חילופים שמאוחר יותר התבררו כמוצלחים במיוחד, כאשר מיגל רוביו עלה מהספסל בדקה ה-66 ושבע דקות לאחר מכן איזן את התוצאה אחרי שנכנס נהדר לכדור עומק ברחבה והצליח להכניע את אובלק, ופרה מייה קבע את המהפך בדקה ה-84, עשר דקות בדיוק לאחר שנכנס, בנגיחה וירטואוזית שנתנה למארחת שלוש נקודות יקרות במחזור הפתיחה.
פתחה עליה: אתלטיקו חטפה מהפך מאספניול
כעת הקטלונים, שהציגו יכולת לא רעה במהלך המשחק, יקוו לתרגם אותה לניצחון במחזור הבא, כשיארחו את אלצ’ה במטרופליטנו. הקבוצה מברצלונה בצד השני, תקווה להמשיך במסלול החיובי ולקטוף עוד ניצחון מפתיע, כשתצא למשחק חוץ לא פשוט בכלל אצל ריאל סוסיאדד.
מחצית שניה
-
'90+6
- שריקת הסיום ב-RCDE! אספניול מהממת את אתלטיקו מדריד במחזור הפתיחה עם מהפך גדול ו-1:2!
-
'84
- שער! אספניול עלתה ל-1:2! אל הילאלי הגביה כדור לרחבה, פרה מייה, שגם הוא עלה מהספסל, נגח את הכדור בווירטואזיות מעל יאן אובלק ישר לחיבור הרחוק!
-
'82
- חוליאן אלברס פינה את מקומו לאלכסנדר סורלות
-
'74
- רוברטו פרננס יצא, פרה מייה נכנס במקומו
-
'73
- שער! אספניול השוותה ל-1:1! מיגל רוביו, שדקות ספורות קודם לכן עלה מהספסל, נכנס נהדר לכדור גובה לרחבה ושלח לכדור רגל ארוכה שהכניעה את אובלק
-
'68
- תיאגו אלמדה פינה את מקומו לג'אקומו רספדורי
-
'68
- חילוף כפול נוסף באתלטיקו: אנטואן גריזמן נכנס במקום אלכס באאנה
-
'66
- חילוף נוסף באספניול: פרננדו קלרו יצא, מיגל רוביו נכנס
-
'64
- ג'וליאנו סימאונה הגיע להזדמנות טובה ברחבה, אך בעט לרשת החיצונית
-
'57
- התקפה לתפארת של אתלטיקו הסתיימה עם כדור בתוך הרחבה אצל חוליאן אלברס, הארגנטינאי שלח את הכדור ישר לקורה
-
'46
- פאבלו באריוס נכנס במקום קונור גלאגר
-
'46
- חילוף כפול גם של סימאונה: ג'וני קרדוסו יצא, קוקה נכנס במקומו
-
'46
- ז'ופרה פינה את מקומו לטייריס דולן
-
'46
- חילוף כפול באספניול: קיקה גארסיה נכנס במקום רמון טראץ
מחצית ראשונה
-
'37
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1! חוליאן אלברס ניגש לבעיטה חופשית ושחרר כדור אמנותי וחזק ישר לחיבורים של דמיטרוביץ'!
-
'29
- התקפה מצוינת של אתלטיקו הסתיימה עם כדור אצל חוליאן אלברס, ששחרר כדור מדויק, אך דמיטרוביץ' הגיב נהדר ולקח את הכדור
-
'19
- לאנדרו קבררה עלה מצוין לכדור שהוגבה לרחבה ונגח לכיוון השער, אובלק שוב היה במקום
-
'17
- רוברטו פרננדס ניסה את מזלו עם בעיטה חזקה מרחוק למרכז השער, יאן אובלק עמד איתן והדף את הכדור
-
'14
- הזדמנות ראשונה לקולצ'ונרוס: דויד הנצקו עלה טוב לכדור קרן, מרקו דמיטרוביץ' היה במקום והדף את הכדור
-
'10
- עשר דקות מהשריקה, קצב גבוה במחזור הפתיחה אך אף קבוצה לא מצליחה להגיע לאיום ממשי על יריבתה
-
'1
- שריקת הפתיחה ב-RCDE! מטאו בוסקטס הוציא את העונה של אספניול ואתלטיקו מדריד לדרך!