פרה מייה חוגג בטירוף (IMAGO)

לא כמו שציפתה: אתלטיקו חטפה 2:1 מאספניול

הקולצ'נרוס סיפקו יכולת לא רעה במחזור הפתיחה ועלו ליתרון משער ענק של אלברס בבעיטה חופשית, אך רוביו ומייה עלו מהספסל ונתנו לקטלונים 3 נק'. צפו

מערכת ONE | 17/08/2025 22:30
יום ראשון, 17/08/2025, 22:30אצטדיון אצטדיון RCDEליגה ספרדית - מחזור 1
אתלטיקו מדריד
הסתיים
2 1
שופט: מטאו בוסקטס (ציון: 6)
אספניול
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אספניול6
31-21אלאבס7
11-11בטיס8
11-11ריאל סוסיאדד9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
00-00ריאל מדריד12
00-00אוססונה13
03-21סביליה14
02-11אתלטיקו מדריד15
02-11לבאנטה16
03-11ג'ירונה17
02-01סלטה ויגו18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מיגל רוביו, ציון: 7
עלה מהספסל ושינה את המשחק
השחקן המאכזב
קונור גלאגר, ציון: 5
לא סיפק את הסחורה
הרכבים וציונים
 
 

אחרי פגרת קיץ ארוכה, הליגה הספרדית יצאה לדרך ואמש (ראשון) אתלטיקו מדריד חטפה מהלומה כבר במחזור הפתיחה, כשהתארחה ב-RCDE אצל אספניול וספגה 2:1 שהימם את דייגו סימאונה, לו זה היה ההפסד הראשון במחזור פתיחה כלשהו כמאמן הקולצ’ונרוס. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

המשחק נפתח עם קצב די גבוה, כששתי הקבוצות מחפשות את השער של היריבה והקבוצה מבירת ספרד מציגה יכולת נהדרת, שבדקה ה-37 תורגמה ליתרון אחרי שחוליאן אלברס הדביק כדור אדיר בבעיטה חופשית, ישר לחיבורים של מרקו דמיטרוביץ’.

אלא שלמחצית השנייה הקטלונים עלו אחרת. מנולו גונסלס ביצע חילופים שמאוחר יותר התבררו כמוצלחים במיוחד, כאשר מיגל רוביו עלה מהספסל בדקה ה-66 ושבע דקות לאחר מכן איזן את התוצאה אחרי שנכנס נהדר לכדור עומק ברחבה והצליח להכניע את אובלק, ופרה מייה קבע את המהפך בדקה ה-84, עשר דקות בדיוק לאחר שנכנס, בנגיחה וירטואוזית שנתנה למארחת שלוש נקודות יקרות במחזור הפתיחה.

פתחה עליה: אתלטיקו חטפה מהפך מאספניול

כעת הקטלונים, שהציגו יכולת לא רעה במהלך המשחק, יקוו לתרגם אותה לניצחון במחזור הבא, כשיארחו את אלצ’ה במטרופליטנו. הקבוצה מברצלונה בצד השני, תקווה להמשיך במסלול החיובי ולקטוף עוד ניצחון מפתיע, כשתצא למשחק חוץ לא פשוט בכלל אצל ריאל סוסיאדד.

גג'וליאנו סימאונה במאבק עם עומאר אל הילאלי (IMAGO)
מחצית שניה
שחקני אתלטיקו מאוכזבים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מאוכזבים (IMAGO)
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום ב-RCDE! אספניול מהממת את אתלטיקו מדריד במחזור הפתיחה עם מהפך גדול ו-1:2!
פרה מייה חוגג (IMAGO)פרה מייה חוגג (IMAGO)
שחקני אספניול חוגגים (IMAGO)שחקני אספניול חוגגים (IMAGO)
השער של פרה מייה (רויטרס)השער של פרה מייה (רויטרס)
  • '84
  • שער
  • שער! אספניול עלתה ל-1:2! אל הילאלי הגביה כדור לרחבה, פרה מייה, שגם הוא עלה מהספסל, נגח את הכדור בווירטואזיות מעל יאן אובלק ישר לחיבור הרחוק!
אנטואן גריזמן (IMAGO)אנטואן גריזמן (IMAGO)
  • '82
  • חילוף
  • חוליאן אלברס פינה את מקומו לאלכסנדר סורלות
  • '74
  • חילוף
  • רוברטו פרננס יצא, פרה מייה נכנס במקומו
מיגל רוביו חוגג עם קרלוס רומרו (רויטרס)מיגל רוביו חוגג עם קרלוס רומרו (רויטרס)
שחקני אספניול חוגגים (רויטרס)שחקני אספניול חוגגים (רויטרס)
השער של מיגל רוביו (רויטרס)השער של מיגל רוביו (רויטרס)
  • '73
  • שער
  • שער! אספניול השוותה ל-1:1! מיגל רוביו, שדקות ספורות קודם לכן עלה מהספסל, נכנס נהדר לכדור גובה לרחבה ושלח לכדור רגל ארוכה שהכניעה את אובלק
חוליאן אלברס מול אקספוסיטו (רויטרס)חוליאן אלברס מול אקספוסיטו (רויטרס)
  • '68
  • חילוף
  • תיאגו אלמדה פינה את מקומו לג'אקומו רספדורי
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף באתלטיקו: אנטואן גריזמן נכנס במקום אלכס באאנה
תיאגו אלמדה מול עומאר אל הילאלי (IMAGO)תיאגו אלמדה מול עומאר אל הילאלי (IMAGO)
  • '66
  • חילוף
  • חילוף נוסף באספניול: פרננדו קלרו יצא, מיגל רוביו נכנס
ג'וליאנו סימאונה (IMAGO)ג'וליאנו סימאונה (IMAGO)
  • '64
  • החמצה
  • ג'וליאנו סימאונה הגיע להזדמנות טובה ברחבה, אך בעט לרשת החיצונית
חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)
  • '57
  • החמצה
  • התקפה לתפארת של אתלטיקו הסתיימה עם כדור בתוך הרחבה אצל חוליאן אלברס, הארגנטינאי שלח את הכדור ישר לקורה
דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • פאבלו באריוס נכנס במקום קונור גלאגר
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול גם של סימאונה: ג'וני קרדוסו יצא, קוקה נכנס במקומו
אלכס באאנה מול רמון טראץ (IMAGO)אלכס באאנה מול רמון טראץ (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • ז'ופרה פינה את מקומו לטייריס דולן
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול באספניול: קיקה גארסיה נכנס במקום רמון טראץ
מחצית ראשונה
שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)
שחקני אתלטיקו חוגגים עם חוליאן אלברס (רויטרס)שחקני אתלטיקו חוגגים עם חוליאן אלברס (רויטרס)
הקולצ'ונרוס בטירוף (רויטרס)הקולצ'ונרוס בטירוף (רויטרס)
חוליאן אלברס מאושר (IMAGO)חוליאן אלברס מאושר (IMAGO)
חוליאן אלברס חוגג (IMAGO)חוליאן אלברס חוגג (IMAGO)
  • '37
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1! חוליאן אלברס ניגש לבעיטה חופשית ושחרר כדור אמנותי וחזק ישר לחיבורים של דמיטרוביץ'!
חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)
  • '29
  • החמצה
  • התקפה מצוינת של אתלטיקו הסתיימה עם כדור אצל חוליאן אלברס, ששחרר כדור מדויק, אך דמיטרוביץ' הגיב נהדר ולקח את הכדור
אלכס באאנה שומר על הכדור (IMAGO)אלכס באאנה שומר על הכדור (IMAGO)
  • '19
  • החמצה
  • לאנדרו קבררה עלה מצוין לכדור שהוגבה לרחבה ונגח לכיוון השער, אובלק שוב היה במקום
אלכס באאנה מול לאנדרו קבררה (La Liga)אלכס באאנה מול לאנדרו קבררה (La Liga)
  • '17
  • החמצה
  • רוברטו פרננדס ניסה את מזלו עם בעיטה חזקה מרחוק למרכז השער, יאן אובלק עמד איתן והדף את הכדור
  • '14
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לקולצ'ונרוס: דויד הנצקו עלה טוב לכדור קרן, מרקו דמיטרוביץ' היה במקום והדף את הכדור
תיאגו אלמדה מול עומאר אל הילאלי (La Liga)תיאגו אלמדה מול עומאר אל הילאלי (La Liga)
  • '10
  • אחר
  • עשר דקות מהשריקה, קצב גבוה במחזור הפתיחה אך אף קבוצה לא מצליחה להגיע לאיום ממשי על יריבתה
גריזמן. ממתין על הספסל (IMAGO)גריזמן. ממתין על הספסל (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה ב-RCDE! מטאו בוסקטס הוציא את העונה של אספניול ואתלטיקו מדריד לדרך!
שחקני אתלטיקו לפני המשחק (IMAGO)שחקני אתלטיקו לפני המשחק (IMAGO)
הוספת תגובה
