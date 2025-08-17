יום ראשון, 17.08.2025 שעה 16:56
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5234-4227סינסינטי1
5126-4427פילדלפיה יוניון2
4729-4326נאשוויל3
4735-5327אורלנדו סיטי4
4539-5324אינטר מיאמי5
4537-4226קולומבוס קרו6
4439-4527שארלוט7
3944-5026שיקאגו פייר8
3937-4227ניו יורק רד בולס9
3829-3424ניו יורק סיטי10
2837-3326ניו אינגלנד רבולושן11
2334-2726טורונטו12
2249-3126אטלנטה יונייטד13
2048-2527מונטריאול14
2052-2327די.סי. יונייטד15
 מערב 
4932-5026סן דייגו אפ.סי1
4730-4427מינסוטה יונייטד2
4528-4325ונקובר ווייטקאפס3
4136-4326סיאטל סאונדרס4
4030-4324FC לוס אנג'לס5
3737-3526פורטלנד טימברס6
3641-3627קולורדו ראפידס7
3529-2425אוסטין8
3245-4926סן חוזה ארת'קווייקס9
3133-2726ריאל סולט לייק10
2946-3826דאלאס11
2841-3225יוסטון דינמו12
2450-3726קנזס סיטי13
2144-2926סנט לואיס סיטי14
1655-2926לוס אנג'לס גלאקסי15

חזר מוקדם מדי? חוסר ודאות לגבי מצבו של מסי

הפרעוש בספק לרבע גמר גביע הליגות, כאשר למרות שסיפק הופעה טובה כשחזר מהפציעה, חש שוב אי נוחות בשריר. מסצ'ראנו: "הוא לא ב-100%, אבל רוצה לשחק"

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

אינטר מיאמי ניצחה 1:3 לפנות בוקר את לוס אנג’לס גלאקסי במחזור ה-29 של ה-MLS. בתרחיש אידאלי, אלו היו אמורות להיות חדשות טובות עבור הבחורים של חאבייר מסצ’ראנו, שכן ליאו מסי חזר לפעולה והיה הגיבור עם שער ובישול, אך יש משהו שלא נלקח בחשבון: תחושת אי הנוחות בשריר הירך האחורי שלו עדיין לא חלפה.

אמנם הופעתו של מסי, ביחס לסטטיסטיקות שסיפק ב-45 דקות במחצית השנייה, הוגדרה כהצגה נוספת, אך סימני השאלה עשויים לחזור שוב לקראת רבע גמר גביע הליגות מול טיגרס. הכוכב הארגנטינאי הראה סימנים של כאב בירך וקיבל עיסויים קצרים במספר הזדמנויות.

נקודה נוספת שעלתה היא שמסי התרחק שוב ושוב מהמהלכים ההתקפיים של אינטר מיאמי, ואף בחר שלא לבעוט קרנות מצד ימין, מקום שממנו הוא לעיתים מפתיע את השוער היריב בניסיונות לשער אולימפי. בנוסף, גם בחגיגת השער שלו לא נראה רגוע כהרגלו, וחברים לקבוצה כמו רודריגו דה פול וגורדי אלבה ניגשו לשוחח איתו. בסיום המשחק הוא מיהר לחדר ההלבשה באצטדיון צ’ייס, וכעת נותר להמתין לעדכונים רשמיים מהמועדון.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

במסיבת העיתונאים נשאל חאבייר מסצ’ראנו על התכנון לגבי מסי, ורודריגו דה פול הצטרף גם הוא: "עם ליאו, הרעיון היה לתת לו 45 דקות כדי שיוכל להרגיש את עצמו. עם רודריגו, לצערנו, הוא לא התאמן כמעט כל השבוע, ולא רצינו למהר ולהעלות אותו בהרכב בלי אימונים. לגבי ליאו, עוד לא ראיתי אותו, מחר נראה איך הוא מרגיש".

שאלה נוספת הייתה אם ייתכן שהחזרה של מסי הייתה מוקדמת מדי, ועל כך השיב: "הוא רוצה לשחק בכל משחק. הוא רצה לשחק גם באורלנדו, אבל זה היה בלתי אפשרי. צריך להבין למה ליאו הוא ליאו, הוא תמיד רוצה להיות על המגרש, שם הוא הכי מאושר. לפעמים אנחנו מנסים להסביר לו שצריך להתקדם לאט יותר, אבל בסופו של דבר הוא מכיר את עצמו טוב מאוד. היום ניסינו לתת לו דקות כדי שיכנס לקצב לקראת יום רביעי והמשחקים הבאים".

חזר מוקדם מדי? מסי (רויטרס)חזר מוקדם מדי? מסי (רויטרס)

באותה נשימה הוסיף מסצ’ראנו: "הוא שחקן יוצא דופן. האמת היא שמה שראיתם גם אני ראיתי, את אי הנוחות בשריר הירך. ברור שהוא לא היה ב-100% נוחות. עם זאת, ככל שחלפו הדקות הוא השתחרר יותר, ונצטרך לראות איך הוא מסיים מבחינת העייפות. בסופו של דבר, הוא היה פצוע במשך שבועיים. הדבר החשוב הוא שהוא סיים את המשחק, ומחר נצטרך לראות איך הוא מרגיש".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */