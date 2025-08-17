ג'ארד הארפר: המטרה שלנו היא היורוקאפ

הכדורסל הישראלי ממשיך בהכנותיו לקראת עונת המשחקים הקרובה, כאשר הקבוצות סוגרות את הסגלים שלהן והשחקנים מתחילים להגיע לישראל. אחת מאותן קבוצות היא הפועל ירושלים, שקיבלה היום (ראשון) את שחקניה הזרים ברכבת אווירית שנחתה בנתב”ג.

הראשון שנחת היה ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס, שעם נחיתתו אמר: “הסוכן שלי חייג אליי לפני מספר שבועות וסיפר לי על ההזדמנות הזו וכמה שהיא גדולה ושאני צריך להיות בעד ולקחת אותה. לאחר שלמדתי על הקבוצה, הארגון ועל ישראל, אין ספק שהייתי נרגש ונלהב להצטרף לקבוצה”.

“זו לא הייתה שיחה ארוכה, זו הייתה החלטה שקל היה לקבל אותה. הציפיות הן לנצח בכמה שיותר משחקים ולתת לאוהדים סיבה לעודד אותנו”. על עצמו העיד ג’יימס: “אני עקשן בשני צידי המגרש. אני גאה בהגנה שלי ובלקלוע את הזריקות הפנויות ולקבל את ההחלטות הנכונות בהתקפה”.

ג'ארד הארפר (אורן בן חקון)

כוכב הקבוצה, ג’ארד הארפר, נחת גם הוא ואמר על סיום העונה הקודמת: “ברור שרציתי לשחק את המשחק המכריע, ברור שהסיטואציה הייתה קשה לכולם. אמרתי בעבר שהסיטואציה הזו קשה. הדבר הטוב הוא שאני יכול לומר הוא שאני אוהב את איך שסיימנו את העונה כקבוצה. בחצי הגמר כשהיינו בפיגור 1:0 והצלחנו להוביל לקאמבק, וגם בגמר היינו בפיגור 1:0 והצלחנו לחזור במשחק השני.

“אני לא חושב שההחלטה לבטל את המשחק נתונה לשליטתי. המטרה העיקרית היא שכולם יהיו בריאים ובטוחים. הקבוצה עשתה עבודה טובה בלדאוג לכך שנהיה בטוחים ונוכל לחזור הביתה”.

על האם עדיף שיהיו שתי אלופות מאשר לא אלופות בכלל: “אולי, רק בגלל ששיחקנו את כל הפלייאוף ואין אלופה מובהקת, אז אפשר לחלק את האליפות לשתי הקבוצות, אבל אני גם מבין את זה שאף אחד לא רוצה שתי אלופות”.

על המטרה לעונה הקרובה: “אני חושב שהמטרה שלנו היא לזכות ביורוקאפ. הייתה לנו עונה סבירה, אנחנו צריכים להמשיך את סיום העונה שלנו ולזכות ביורוקאפ זה בהחלט אחת המטרות שלנו לעונה הקרובה, יש לנו סיכוי טוב לעשות את זה”.

על ההחתמות: “כולם טובים. הגיעו שחקנים שמתאימים לשיטה שלנו. שיחקתי נגד קסיוס כמעט כל חיי, אז יש לנו קשר קודם. אני חושב שהוא יהיה תוספת מצוינת אלינו, כמו כולם. לי ולאנתוני לאמב יש את אותו הסוכן. שיחקתי נגדו בליגת הפיתוח בארצות הברית ואני מתרגש לקראת העונה הקרובה”.

על למי יש את הסגל הכי טוב עד כה: “אני חושב שכולן נראות טוב. אבל אני חושב שמעבר לקבוצה אחת, הכדורסל הישראלי מתקדם ורוצה להתחרות. אני מאמין שזה יהפוך את הליגה לתחרותית עוד יותר, וההחלטה לשחק בסדרת הטוב מחמישה בחצי גמר הפלייאוף ובגמר יוסיף לתחרותיות. זו תהיה שנה מרגשת”.

על ההמשכיות בהפועל ירושלים: “זה אומר המון. הקבוצות הכי מצליחות שהייתי בהן היו אלו שרצנו ביחד כמה שנים, באותה מערכת, הצלחנו לבנות דברים. זה יכול לתרום לנו מאוד, ועם הצירופים המעולים שלנו, אני חושב שנתחבר מהר”.

חברו המיועד לקו האחורי, קסיוס ווינסטון, אמר על קבלת הפנים: "האוהדים מדהימים, זו פעם ראשונה שאני מתקבל על ידי אוהדים בשדה תעופה, ואני בטוח שתהיה אווירה מחשמלת. אני מאוד מתרגש, שמעתי שהקבוצה מדהימה, חבורת שחקנים נפלאה וגם הצוות המקצועי. אנחנו רוצים לנצח ולעשות את המיטב שלנו".

על השילוב עם הארפר אמר: "אני נרגש, הוא שחקן דינאמי, אני צופה בו הרבה זמן ואני יודע למה הוא מסוגל. אני רוצה להבין לאיזה תפקיד אני נכנס ולתרום לקבוצה הכי הרבה שאני יכול".

עוד הוסיף: "יש לנו קבוצה מאוזנת שיכולה לשחק בכמה סגנונות. יכולים לשחק מהר ולאט, כל מה שצריכים על המגרש, הכל תלוי בנו. בחרתי בירושלים בגלל ההזדמנות. אני רוצה לשחק כדורסל תחרותי.”

על המטרות של הקבוצה: "אנחנו רוצים לקחת את העונה הכי רחוק שאנחנו יכולים. אני לא שם גבולות למה שהקבוצה הזאת מסוגלת. אין ספק כי המטרה היא היורוליג".

סנטר הקבוצה, אוסטין ווילי, התייחס עם הגעתו: "הייתה לי הכנה טובה לעונה. אני יודע שהחברים שלי לקבוצה יהיו מוכנים וכך גם צוות האימון. כולם מוכנים לעונה מיוחדת. הדרך בה נגמרה העונה שעברה נתנה לי מוטיבציה. לא הוכרעה האליפות ואנחנו רעבים. כל השחקנים טובים, הצוות המקצועי עשה עבודה טובה בלהחתים שחקנים טובים”.

חברו לקו הקדמי, ג’סטין סמית’, התייחס לסדרת הגמר של העונה הקודמת: “היה לנו סיכוי טוב לזכות באליפות, הרגשנו טוב והגענו במומנטום. אני חושב ששתי הקבוצות היו רוצות לשחק את המשחק השלישי על האליפות בעונה שעברה. על

הסגל אמר: “עזבו אותנו כמה שחקנים והצטרפו חדשים, אנחנו נסתגל אחד לשני כמה שיותר מהר”.

עוד הוסיף: “היריבה הגדולה היא מכבי. עם הסגל שיש לנו וצוות האימון, אנחנו יכולים לזכות בהכל השנה”.

עוד רכש שנחת הוא דמיטרו סקפינצב, שמיד הצהיר כי: “אני מאוד מתרגש לשחק עבור הקבוצה הזאת. אני אוהב את השאיפות של הקבוצה לזכות ביורוקאפ ובאליפות המקומית”.

“אמרו לי שיש לנו סגל מעולה שייאבק על היורוקאפ, שבשנה שעברה היה צעד אחת מתחת לזה. יש לנו רכז טוב, הרבה אורך במיוחד איתי, ויש לנו הרבה אופיות בהתקפה ובהגנה”.

על המטרות של הקבוצה והמצב בארץ: “אנחנו הפייבוריטים לזכות ביורוקאפ. לא היססתי להגיע לישראל בזמן הזה”.