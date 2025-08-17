גרינפלד ישפוט בין בני סכנין לבית"ר ירושלים

איגוד השופטים הודיע היום (ראשון) על שיבוצי השופטים לקראת המחזור הראשון של העונה החדשה בליגת העל, שם נקבע כי אוראל גרינפלד ינהל את המשחק הרותח בין בני סכנין לבית”ר ירושלים באצטדיון עכו.

גל לייבוביץ’ ישפוט את משחקה של מכבי חיפה, שתתמודד מול בני ריינה במחזור הפתיחה, כשספיר ברמן תשפוט ביריבות בין מכבי נתניה להפועל באר שבע באצטדיון מרים. במשחק בין העולה החדשה שהבטיחה אתמול את גמר גביע הטוטו, הפועל תל אביב, לבין עירוני קריית שמונה, יהיה אמון דוד פוקסמן בבלומפילד.

אביב קליין נבחר לשפוט את משחקן של עירוני טבריה מול הפועל חיפה באצטדיון גרין, כשיוני קלז, שהפך העונה לשופט ליגת העל, יגיע לטדי לנהל את המפגש בין הפועל ירושלים למ.ס אשדוד. כזכור, משחקה של מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה נדחה עקב צמד המשחקים של האלופה במסגרת האירופית.