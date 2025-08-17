יום ראשון, 17.08.2025 שעה 16:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

גרינפלד ישפוט בין בני סכנין לבית"ר ירושלים

השופט הבכיר ינהל את המשחק המרכזי בין הקבוצה מהמגזר לצהובים-שחורים ביום שני (25.08, 20:00). וגם: השיבוצים אצל מכבי חיפה, באר שבע והפועל ת"א

|
אוראל גרינפלד (רדאד ג'בארה)
אוראל גרינפלד (רדאד ג'בארה)

איגוד השופטים הודיע היום (ראשון) על שיבוצי השופטים לקראת המחזור הראשון של העונה החדשה בליגת העל, שם נקבע כי אוראל גרינפלד ינהל את המשחק הרותח בין בני סכנין לבית”ר ירושלים באצטדיון עכו.

גל לייבוביץ’ ישפוט את משחקה של מכבי חיפה, שתתמודד מול בני ריינה במחזור הפתיחה, כשספיר ברמן תשפוט ביריבות בין מכבי נתניה להפועל באר שבע באצטדיון מרים. במשחק בין העולה החדשה שהבטיחה אתמול את גמר גביע הטוטו, הפועל תל אביב, לבין עירוני קריית שמונה, יהיה אמון דוד פוקסמן בבלומפילד.

אביב קליין נבחר לשפוט את משחקן של עירוני טבריה מול הפועל חיפה באצטדיון גרין, כשיוני קלז, שהפך העונה לשופט ליגת העל, יגיע לטדי לנהל את המפגש בין הפועל ירושלים למ.ס אשדוד. כזכור, משחקה של מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה נדחה עקב צמד המשחקים של האלופה במסגרת האירופית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */