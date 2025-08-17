נבחרת ההתעמלות האמנותית יצאה לאליפות העולם

נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית יצאה לאליפות העולם שתתקיים הפעם ביעד שונה, בריו דה ז'ניירו שבברזיל, ותיפתח ביום רביעי הקרוב. איגוד ההתעמלות הודיע היום (ראשון) מי המתעמלות שישתתפו בתחרות.

בתחרות האישית יתחרו מיטל סומקין ודניאלה מוניץ, כאשר כל מתעמלת תבצע ארבעה תרגילים. את נבחרת ההתעמלות האמנותית ייצגו המתעמלות החדשות שינסו להגיע לאולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028: אגם גב, קריסטינה אילון טרנובסקי, ארינה גבוזדצקי, ורברה סלנקוב ומאיה גמליאל.



המשלחת, בראשותה של המאמנת איילת זוסמן, יצאה למחנה אימונים מקדים בברזיל כחלק מההכנות לאליפות העולם. התחרות תכלול שלבי מוקדמות, גמרים אישיים וקבוצתיים, ודירוג מדינתי שאולי יביא מדליה אחת לכל הישראליות.

יו״ר איגוד ההתעמלות בישראל, אבי שגיא, מסר: "אליפות העולם בריו פותחת עבורנו פרק חדש ומשמעותי בסייקל האולימפי לקראת לוס אנג'לס 2028. צוות המאמנות וכמובן המתעמלות מגיעות חדורות מוטיבציה לייצג את ישראל בכבוד ולהיאבק על הישגים בזירה הבינלאומית. אנחנו גאים בצוות המקצועי ובספורטאיות, ומאמינים ביכולתן להמשיך לבסס את מעמד ההתעמלות האמנותית הישראלית בצמרת העולמית. מאחלים לנבחרת המון הצלחה, אנחנו כולנו מאחוריהן”.