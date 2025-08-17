"השליטה של אייאקס גברה מהרגע שגלוך נכנס"

הקיץ הנוכחי סימן ציפיות חדשות סביב אוסקר גלוך, שנרכש על ידי אייאקס מזלצבורג תמורת 14.75 מיליון אירו. הקשר הישראלי הגיע לאמסטרדם עם מוניטין של כישרון יצירתי, ובמשחק הליגה היום (ראשון) מול גו אהד איגלס, שהסתיים ב-2:2, הצליח לתת טעימה נוספת מהיכולות שהובילו את ההולנדים להשקיע בו סכום גבוה כל כך.

הפתעת היום עבור רבים מאוהדי אייאקס הייתה העובדה שגלוך פתח על הספסל. ברשתות החברתיות ובפורומים של הקבוצה נשמעה פליאה לא קטנה, כשאוהדים תהו מדוע הרכש היקר לא מקבל מקום בהרכב הפותח. הספקות הללו רק גברו כשניכר שאייאקס מתקשה לייצר שליטה אמיתית במרכז המגרש במחצית הראשונה.

הכניסה של גלוך אחרי ההפסקה שינתה את דינמיקת המשחק. התקשורת ההולנדית ציינה כי אייאקס נראתה מסודרת וחדה יותר: "החזון של גלוך והמסירות פשוט פנטסטיים, והוא כמעט תמיד חושב קדימה. הוא צריך לפתוח כבר בקישור במשחק הבא".

אוסקר גלוך (IMAGO)

מעבר לתנועה החכמה והיכולת להניע את הכדור קדימה, גלוך גם היה קרוב להבקיע את שער הבכורה שלו במדי המועדון. אמנם השער שבסופו של דבר נכבש על ידי סטיבן ברחאוס נפסל בשל נגיעת יד, אך תרומתו של גלוך הייתה ברורה. “אפילו ב-45 דקות בלבד, הקשר הישראלי הספיק להותיר רושם חיובי ולהבהיר לאוהדים ולמאמן שהוא עשוי להפוך לדמות מפתח כבר בעונה הקרובה”, הוסיפו, “מהרגע שהוא נכנס השליטה של אייאקס התגברה”.

לעומת זאת, קיס קוואקמן, כדורגלן העבר ההולנדי וכיום פרשן, סבור כי יהיה זה אתגר לא קטן עבור אייאקס לשלב את אוסקר גלוך בהרכב. לדבריו, הנוכחות של דייבי קלאסן וסטיבן ברחאוס בקישור היא "בעייתית" במיוחד עבור הרכש הבכיר: "אם הייתי צריך לבחור קבוצה אחת שהגיעה לה לנצח, זו הייתה אייאקס. החילופים במחצית עשו את שלהם", אמר ל-ESPN לאחר המשחק. "אוליבר אדוורדסן עשה עבודה הגנתית טובה יותר מסטיבן ברחאוס. ואוסקר גלוך נכנס מצוין".

"בעייתי לשלבו ב-11". גלוך (IMAGO)

בהמשך התייחס קוואקמן שוב לכניסה של אדוורדסן וגלוך, כאשר לצד המחמאות, קוואקמן גם ציין כי צפויים קשיים אם אייאקס תחליט לפתוח עם גלוך בהרכב. "רואים פשוט כמה הוא שחקן טוב, כמה הוא זריז עם הכדור, עם חיתוכים, פניות ומסירות עומק. בזלצבורג הוא גם שיחק לפעמים באגף שמאל, במיוחד במשחקים באירופה. הוא יצטרך לעשות התקדמות הגנתית, במיוחד אם אייאקס רוצה לשחק עם קלאסן וברחאוס ביחד. זה יהיה אתגר".

הפרשן הוסיף והשווה בין שני הקשרים הוותיקים. "כרגע, אם אני לגמרי כן, אני חושב שקלאסן יותר בעייתי בהקשר הזה מאשר ברחאוס", אמר. "כי גם קלאסן עושה טעויות הגנתיות. זה יהיה אתגר עבור הייטינגה לפתור את זה".

אוסקר גלוך (IMAGO)

בתוך כך, המאמן ג'ון הייטינחה התייחס לספיגות של אייאקס ("דברים שאתה לא רוצה לראות כמאמן") ולחילופים שעשה: "גלוך הביא יצירתיות ומגיעות לו מחמאות".

בינתיים, הסיפור המרכזי סביבו באמסטרדם הוא לא רק מה שיכול לעשות כשהוא על הדשא, אלא גם השאלה מדוע שחקן בעל פרופיל כה גבוה ותג מחיר לא מבוטל מצא עצמו מתחיל מהספסל.