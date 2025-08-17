יום ראשון, 17.08.2025 שעה 17:15
המהפכה שתאפשר לקבל נתונים מהמשחקים בזמן אמת

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE: ההתאחדות השיקה את פנקס השופט הדיגיטלי, שם השופטים יזינו בזמן אמת את כלל אירועי המשחק ישירות למערכת דיגיטלית מתקדמת

ירין סוויסה מקבל את הכרטיס הצהוב (רועי כפיר)
ההתאחדות לכדורגל השיקה את "פנקס השופט הדיגיטלי" (I-REF), מהפכה בזמן אמת בכיסוי המשחקים בישראל, שנכנס לשימוש כבר במשחקי אתמול בפתיחת העונה במחלקות הנוער, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE

במסגרת הפרויקט, שופטי המשחקים מזינים בזמן אמת את כלל אירועי המשחק, שערים, חילופים וכרטיסים, ישירות למערכת דיגיטלית מתקדמת. הנתונים מתעדכנים באופן מיידי באתר ובאפליקציה של ההתאחדות לכדורגל, וזמינים לציבור הרחב בלחיצת כפתור בעמוד המשחק.

הפרויקט כולל את: ליגות ב', ליגות ג', ליגות הנוער, ליגות נערים א', נערים ב', נערים ג', וליגות ילדים א'. בליגות הנשים הפרויקט כולל את: לאומית וארצית בוגרות וליגות הנערות. מדובר ביוזמה חדשנית שאין לה אח ורע בעולם הכדורגל הבינלאומי, שמאפשרת לאוהדים, למשפחות השחקנים ולמאמנים, לקבל תמונת מצב עדכנית של המשחקים בזמן אמת, מכל מקום ובכל רגע.

השקת פנקס דיגיטלי של ההתאחדות

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר: "אנו גאים להוביל חדשנות טכנולוגית שמציבה את הכדורגל הישראלי בקדמת הבמה העולמית. פנקס השופט הדיגיטלי הוא הרבה יותר מעוד כלי ניהולי, הוא גשר ישיר בין המגרש לבין הקהל, שיאפשר שקיפות, זמינות וחוויית מעקב שלא נראתה כמותה. זהו צעד נוסף בדרך לשדרוג חוויית הכדורגל בכל הרמות בישראל".

המהלך הוא חלק מתוכנית רחבה של ההתאחדות לשדרוג הממשקים הדיגיטליים והנגשת המידע לכלל קהלי היעד, במטרה לחזק את החיבור והמעורבות של הציבור במשחקים בכל רחבי הארץ.

