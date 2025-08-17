"זו תקופה מורכבת בה האמת מתקשה להישמע"

איגוד השופטים פותח עונה. הכדורגל הישראלי יוצא לעונת 2025/26 והאיגוד עורך מסיבת עיתונאים שבו יוצגו נותני החסות, חזון האיגוד, יעדיו והתוכנית לעונה הקרובה, כמו גם הצגת היו”ר והמנכ”ל החדשים, גיורא ענבר ולירן וקסברגר, ושינויי החוקה והעדכונים המקצועיים. המסע”ת שודרה כאן באתר ONE.

שינו זוארץ אמר בפתיחת האירוע: “לי מעולם לא היה ספק לגבי איכויות אנשי ונשות איגוד השופטים, חשיבות התפקיד שלקחו על עצמם, החתירה שלהם למצוינות, קידמה, יושרה והגינות. זה DNA שכל ארגון יכול להתגאות בו ותמיד יימצא מי שירצה להיות חלק ממנו, לעבוד אתו וליצוק לתוכו ערכים יפים משלו לטובת שלם גדול יותר.

“את מדינת ישראל והכדורגל שלנו מייצגים בגאון בטורנירים מעבר לים לא רק נבחרות, מועדונים וקבוצות, אלא גם השופטים והשופטות שלנו. לא פעם, אפילו בטורנירים שהנבחרות שלנו חולמות להגיע אליהם. ויגיעו”.

עוד הוסיף יו”ר ההתאחדות לכדורגל: “זאת תקופה מורכבת בה לא פעם האמת שלנו כעם, כמדינה, מתקשה להישמע ויש מי שבוחרים להאמין לצד האחר. אנחנו עושים מאמצים אדירים, יחד עם גורמי הממשל הבכירים ביותר, להמשיך להיות חלק מכל מפעל ולא לאפשר לאויבים שלנו להוביל להרחקתנו ולהפסד, שתוצאותיו הרסניות.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

“זה מחייב לא פעם את כולנו להיות חכמים ולא צודקים, לשמור על איפוק ולהימנע מפרובוקציות ילדותיות, שרק גורמות לנו נזק עצום. ברור לי שהכעס גדול, מובן לי הרצון להגיב, אבל אלה רק גורמים לנזק גדול ולטשטוש מוחלט בין מי שמבקשים את רעתנו לאלה שלמרות המון קשיים עדיין עומדים לצדנו. אני משתף בנושא הזה לאורך כל הדרך את נבחרות הייצוג, המועדונים במפעלים האירופים ואת ראשי איגוד השופטים. הבקעת שערים עצמיים מעולם לא היתה מתכון לניצחון.

“השותפות שלנו עם ההסתדרות הלאומית היא לא רק אמירה ערכית, אלא גם תוספת כוח משמעותית למאבקים המורכבים בכל חזית אפשרית – מקומית ובינ"ל. מי שהאמינו בנו בימים האלה ובחרו להצטרף, לתרום ולחזק, יהיו שותפים מלאים להצלחות הרבות שעוד יגיעו בעתיד הקרוב. מי ייתן והארץ תדע שקט ובמהרה בימינו ישובו בנים ובנות לגבולם. אמן”.

לירן וקסברגר חשף: ״עובדים על תוכנית (שתשודר) להסברת שיפוט כמו בחו״ל שתשודר אחת לשבועיים או שלושה בהתאם לכמות האירועים. זה לא במקום הודעות לגבי אירועים נקודתיים שבמחלוקת ויש עליהם דיון ציבורי שדורש מענה מיידי. נוריד את הראיונות של השופטים אחרי משחקים כי זה נשחק, אבל נעשה את זה במתכונות אחרות באמצעי התקשורת ימים לאחר המשחק”.

לירן וקסברגר (שחר גרוס)

שינויי החוקה

זיו אדלר הסביר: “אפתח עם שינויי החוקה המרכזיים מהקיץ. השינוי המרכזי שמתחיל מהעונה זה הנושא של שוער שמחזיק בכדור מעל לשמונה שניות. לכאורה הוא יכול להחזיק את הכדור שתי שניות יותר, אך בפועל אף אחד לא הקפיד על שש השניות בגלל שזה היה מסובך ואמרו שזה יוביל לבעיטה בלתי ישירה. הוצאת הבעיטה גוררת בזבוז של שתי דקות. אמרו שיעלו את הזמן וניתן לשוער הרתעה, וזה מה שיקרה עכשיו. הזמן מתחיל כשהשוער שולט בכדור בשתי ידיים ואין לידו שחקן התקפה, אחרי שלוש שניות השופט מרים את היד ומתחיל לספור את חמש השניות שנותרו. הדרישה היא מעל שמונה שניות לשרוק, כדי לעזור הוחלט לסמן לשוערים. הפעם הראשונה תהיה שריקה לקרן, השנייה קרן ואזהרה, השלישית קרן וצהוב והרביעית קרן וצהוב שני, כלומר אדום.

“שינוי נוסף של החוק, שחקן מחליק בטעות בבעיטת פנדל, הכדור פוגע ברגל ימין ואז ברגל שמאל ונכנס לשער. ההחלטה החדשה היא שכל עוד הנגיעה הכפולה מתרחשת בתאונה ולא בכוונה, העונה תיפסק בעיטה חוזרת. הבעיטה החוזרת רק במקרה שתהיה תאונה והכדור ייכנס ישירות לשער. במידה והכדור לא ייכנס ישירות לשער, צריך לעצור את המשחק ולחדש בבעיטת בלתי ישירה של ההגנה”.

“לא כל מגע מעל הקרסול מחייב כרטיס אדום. נכנסים הרבה קריטריונים של כוונה, זהירות, זדון. זה תלוי במספר קריטריונים”. לירן וקסברגר הצטרף: “היו מספר מקרים ביישור ההנחייה. אנחנו מצפים לאכיפה ואפס סובלנות לגבי עבירות המסכנות את שלום השחקן. לגבי כרטיסים צהובים, אנחנו בהחלט מצפים שכאשר יש עבירות מכוונות, להוציא כרטיס צהוב. כמובן שכל מקרה לגופו”.

זיו אדלר (שחר גרוס)

מסיבת העיתונאים של איגוד השופטים (שחר גרוס)

על הורדת השיחות עם שופטים בסיום המשחק הוסיף וקסברגר: “זיהינו ברעיון הזה כמשהו מבורך, אבל זיהינו שחיקה בנושא. כשה-VAR נכנס, עלו המון שאלות מתי להתערב ומתי לא. מה שראינו בשנה האחרונה, שזה יצטמצם עד לכדי ראיון אחד במחזור. אנחנו הכנסנו שזה מכניס את השופטים עם הגב לקיר. אם היינו רואים שיש המשכיות לרצון לראיין את השופטים, עם משחק בפרופיל הכי גבוה. אנחנו רוצים לשמור את נושא החשיפה של השופטים לציבור ולקהל הרחב. יהיו ראיונות עם השופטים יום או יומיים לאחר המשחק, ואנחנו ניזום פודקאסטים לאירועים שונים”.