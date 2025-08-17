"היחידה למאבק במכירות תהיה שוברת שוויון"

פרשת מכירת המשחקים בליגות השונות בישראל מסעירה את הכדורגל הישראלי כבר זמן מה. אלי סניור, כתב הפלילים של ערוץ 13, הגיע לתוכנית “שיחת היום” כדי לדבר על הקמת היחידה החדשה של המשטרה למלחמה בתופעה.

שלום אלי.

”שלום לכם”.

אתה גם הבעלים של בית דגן.

”הלב בבית דגן, השאר זה המקצוע”.

מה עומד מאחורי ההחלטה הזו ומה תהיה מטרתה?

”גם אם זה באיחור של כמה שנים ואנחנו יודעים שהיו כמה פרשיות שחיתות בספורט, זו עבודת מטה של להב 433, יחד עם אגף התקציבים במשרד האוצר. הדגש כמובן הוא בכדורגל, ובמכירות המשחקים, בהימורים הבלתי חוקיים ובכסף השחור. על פי ההסכם בין המשטרה ללהב 433, היחידה הזו תוקצב ב-20 מיליון שקלים לשנה והמטרה שלה היא לתפוס פרשיות של חשד של מכירות משחקים והימורים בלתי חוקיים.

“אם זה קורה היום, זה בדרך כלל היחידות הפרטיות של ההתאחדות לכדורגל, שאין להן יותר מדי כלים. הן לא יכולות להיכנס לו לחשבון הבנק, לשים האזנות וכו’. מבחינת להב 433, יש כבר תקנים, יודעים שאמור לעמוד קצין בדרגת סגן ניצב”.

איתמר בן גביר נתן אישור?

”כשמוצאים את התקציבים הנכונים ויש נכונות מהאוצר ללכת מהלך הזה, אני לא רואה סיבה שלא לחום אחרי שבאמת עשו עבודה יסודית, אבל כמו שאתה אומר באמת הכל יכול להיות”.

אז כל מי שמטים משחקים אתה מציע להם להיזהר?

”אם יחידה כזו תקום, בדיוק כמו שחבורת הביטוח עזרו להקים את יחידת אתגר שהתמקדה בגניבות רכבים, זה יהיה שובר שוויון בכל הקשור לנושא. לשים 33 קצינים מ-433 שיהיו עסוקים בפרשיות האלו, מספיק שיעצרו 2-3 פרשיות בשנה, אני מאמין שזה יעזור”.

לסיכום, איך בית דגן?

”עדיין אין הפסדים כי העונה לא התחילה”.