"שועה מתאמן בנפרד 10 ימים? זה עונש לא נכון"

הבלאגן בבית”ר ירושלים חוגג לאחר שירדן שועה הושעה היום (ראשון) מפתיחת העונה על ידי הקבוצה בעקבות ועדת משמעת שבה נקלע לעימות עם אלמוג כהן. אושרי דודאי הצטרף לתכנית “שיחת היום” ודיבר על המשמעויות של האירוע החריג.

אושרי, דעתך על הסיפור עם ירדן שועה והתגובה שלו.

”לדעתי, הסיפור לא טופל בצורה נכונה. זו אי הבנה אחת גדולה שהובילה להתלהטות הרוחות. בסביבתו של ירדן שועה מדברים על כך שלא משנה מה קורה, הדברים לא נסגרים בתוך המועדון וישר יוצאים לתקשורת.

“בשיחה בין ירדן שועה לאלמוג כהן, הייתה התלהמות לא פרופורציונלית. ההתנצלות של ירדן שועה הכרחית, אבל עשרה ימים להתאמן בנפרד זה קצת לא נכון וזה נוהל בצורה פחות מבוקרת לדעתי”.

אלמוג כהן וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

ביום חמישי בלילה, הייתה שיחת צעקות בין אלמוג כהן לגלעד קצב סוכנו של ירדן שועה. שיחה שעלתה לטונים גבוהים בין הצדדים.

”גם שפה פחות ראויה בין הצדדים. בית"ר ירושלים זה מועדון שצריך להתנהל בחדרי חדרים ולא להוציא דברים מתוך חדר ההלבשה. במצב הנוכחי, אפשר לראות את הנזק שזה גורם למועדון. בסוף, להוציא מהסגל את ה-שחקן שלך בשלוש השנים האחרונות, יש פה משהו תמוה.

“זרקו אותו מתחת לגלגלים וכיסו על הכישלון המקצועי? לא השחקן הוא זה שצריך לשלם את המחיר. בקבוצה גם מדברים על כך שירדן הוא סוג של שעיר לעזאזל”.