יום ראשון, 17.08.2025 שעה 17:14
כדורגל ישראלי

"שועה מתאמן בנפרד 10 ימים? זה עונש לא נכון"

אושרי דודאי הגיב לסערה סביב קפטן בית"ר: "הייתה התלהמות לא פרופורציונלית בינו לאלמוג כהן, אבל להוציא את ה-שחקן שלך מהסגל? יש פה משהו תמוה"

|
ירדן שועה (שחר גרוס)
ירדן שועה (שחר גרוס)

הבלאגן בבית”ר ירושלים חוגג לאחר שירדן שועה הושעה היום (ראשון) מפתיחת העונה על ידי הקבוצה בעקבות ועדת משמעת שבה נקלע לעימות עם אלמוג כהן. אושרי דודאי הצטרף לתכנית “שיחת היום” ודיבר על המשמעויות של האירוע החריג.

אושרי, דעתך על הסיפור עם ירדן שועה והתגובה שלו.
”לדעתי, הסיפור לא טופל בצורה נכונה. זו אי הבנה אחת גדולה שהובילה להתלהטות הרוחות. בסביבתו של ירדן שועה מדברים על כך שלא משנה מה קורה, הדברים לא נסגרים בתוך המועדון וישר יוצאים לתקשורת.

“בשיחה בין ירדן שועה לאלמוג כהן, הייתה התלהמות לא פרופורציונלית. ההתנצלות של ירדן שועה הכרחית, אבל עשרה ימים להתאמן בנפרד זה קצת לא נכון וזה נוהל בצורה פחות מבוקרת לדעתי”.

אלמוג כהן וירדן שועה (רדאד גאלמוג כהן וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

ביום חמישי בלילה, הייתה שיחת צעקות בין אלמוג כהן לגלעד קצב סוכנו של ירדן שועה. שיחה שעלתה לטונים גבוהים בין הצדדים.
”גם שפה פחות ראויה בין הצדדים. בית"ר ירושלים זה מועדון שצריך להתנהל בחדרי חדרים ולא להוציא דברים מתוך חדר ההלבשה. במצב הנוכחי, אפשר לראות את הנזק שזה גורם למועדון. בסוף, להוציא מהסגל את ה-שחקן שלך בשלוש השנים האחרונות, יש פה משהו תמוה.

“זרקו אותו מתחת לגלגלים וכיסו על הכישלון המקצועי? לא השחקן הוא זה שצריך לשלם את המחיר. בקבוצה גם מדברים על כך שירדן הוא סוג של שעיר לעזאזל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */