"פלורס לא אשם בכלום, רק השדרה הניהולית"

מכבי חיפה הודחה מהקונפרנס ליג לאחר ההפסד לראקוב, ובדרך נקלעה לסערה עם השלט שהניפה בפולין. איציק אהרונוביץ ודורון בן דור הגיע לתכנית “שיחת היום” ודיבר על כל הנושאים המרכזיים סביב פתיחת העונה של הקבוצה.

דורון, מכבי חיפה מודחת מול ראקוב ויש סערה גם על המגרש עצמו.

”ימים לא פשוטים, זו הדחה שנייה של מכבי חיפה מתחילת העונה אחרי ההפסד בגביע הטוטו וכעת ההדחה מאירופה. המשימה העיקרית כמובן היא לעשות תיקונים ולהיאבק על האליפות. כרגע מכבי חיפה לא יכולה להיאבק על האליפות. כרגע, ההחלטה להביא את דייגו פלורס מעוררת לא מעט הדים. כדי לעצור את כדור השלג צריך לנצח את בני ריינה בשבוע הבא.

איציק, שלום. גם אתה התהפכת על פלורס?

”אני לא מאשים אותו בכלום, רק את השדרה הניהולים ויענקל’ה שחר בראשם. כי זה הסגל וזה הצוות שהשאירו למאמן הזה”.

אבל איציק, הוא הסכים לשחקנים האלו.

”המאמן שהם הביאו לא יודע מה זה שלושה בלמים, הוא יודע רק 4:3:3. כשרוני לוי עף מול נומה קאליו מה אמרתם? כשברק בכר הודח מול סבאח מה אמרתם?”

אז למה הוא משחק בשיטה שהוא לא מכיר בה? הוא הסכים לשחקנים האלו.

”הוא נכנס למערבולת. גם אני לא ראיתי משחק טקטי. ראיתי חוסר אומץ, פחדנות, חוסר ידע, ראיתי חוסר הבנה ב-5:3:2, וזה לא ישתנה כל עוד הוא לא יביא את השחקנים המתאימים ל-4:3:3. אמרתי כבר בעבר, לפני שהוא הגיע ואמרתי שבמצב הזה, במחזור העשירי הוא הולך הביתה. אני ראיתי אותו עובר את טורפדו, ראיתי את ברק בכר עף מול קבוצה של מלצרים. ראיתי את רוני לוי עף מול נומה קאליו ושלוש שנים אחר כך הוא לא דיבר איתי”.

דורון: “הוא לא יכול עם כל הכבוד לעשות רק אימון אחד ביום שני של שלושה בלמים”.

דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)

דורון, מכבי חיפה ביקשה מכם, לא לספר שהוא תירגל את זה כדי להפתיע את הפולנים.

“אני חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה נערכת לשני מערכים, ומכבי חיפה מבינה היום שעם כל הכבוד הוא בחור טוב, אבל בכדורגל צריך להיות מקצוען ולדעת לנהל משחק, והקבוצה צריכה לדעת להפריע ולשחק. אף אחד לא משתגע על האימונים שלו, הוא עושה הכל באימון, גם את המצבים הנייחים. הוא משדל לעשות אסיפות גם על הדשא. יש בעייתיות. בסוף, מאמן נמדד בניהול המשחק ושם הוא נכשל בגדול. אבל מה אתם מתפלאים? איפה הוא כן הצליח לפני כן? נשגב מבינתי ואני חושב שיש פה בעיה רצינית מאוד ולמרות הרצון להביא לו שחקנים, העסק לא עובד והכישלון הוא מהדהד, בטח באירופה”.

איציק: “הכישלון דורון, הוא של יענקל’ה שחר וכל השדרה הניהולית. איזה שחקנים יש במכבי חיפה שראויים להיות במכבי חיפה? שני שחקנים שיחקו אתמול: ג’אבר הבקיע ודין דוד הבקיע. צריך להביא ארבעה שחקנים ברמה גבוהה, שיודעים לעבור שחקן באחד על אחד, שיודעים ליצור מספרים, שחקני הכרעה. תנו לי שחקן שעבר שחקן נגד ראקוב”.

איציק, דייגו פלורס יסיים את העונה כמאמן מכבי חיפה?

”נגד מכבי חיפה משחקים בטקטיקה כדי להוציא נקודה. מכבי חיפה צריכה לשחק אול-אין. הוא יפוטר בהמשך”.

דורון: “אני חושב שלפלורס לא יהיה אפילו מאה ימי חסד והוא יצטרך להתעשת בליגה מהר מאוד. אני חושב שמכבי חיפה מחויבת להביא קשר שש, רק שהם חשבו להביא קשר כזה לאירופה. עם כל הכבוד לגוני נאור שהמאמן מחזיק ממנו, צריך להביא. אי אפשר להגיד שלא מחפשים, אבל יש רצוי ויש מצוי”.

איציק: “מביאים או מתקמצנים? כשאני הולך עם הנכדים שלי לקנות מדים של מכבי חיפה, אני צריך לעמוד בתור. יש 23 אלף מנויים”.

דורון: “אני מסכים שזה מתעכב יותר מדי”.

איציק: “מכבי חיפה משקרת את האוהדים ומזלזלת בהם”.