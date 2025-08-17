"גם בלי המכירות, מכבי ת"א עדיין הייתה בבעיה"

מכבי תל אביב עם פתיחת עונה מורכבת: לאחר שהודחה מליגת האלופות, היא העפילה לפלייאוף הליגה האירופית אך עשתה זאת ביכולת לא מרשימה, כשכעת ווסלי פטאצ’י צפוי לעזוב וגם דור תורג’מן עשוי להיפרד מהקבוצה. בתכנית “שיחת היום” דיברנו עם אבי נמני על מצבה של מכבי ת”א, העזיבות הצפויות וכל מה שקורה במועדון.

אבי, אתה רואה את כל המכירות האלו, גם פטאצ’י, גם תורג’מן, ועזבו גם למקין, עידן נחמיאס, קניקובסקי, ואן אובריים, כמובן גם זהבי.

”גם בלי המכירות האלו מכבי ת”א הייתה בבעיה ועכשיו היא תצטרך להביא תחליפים מתאימים. אני לא בטוח שיש תחליף הולם לכל אחד, אבל יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב יצליחו להגיב לאירועים האלו”.

על רוי רביבו הם סירבו.

”כל מקרה לא דומה למשנהו. לרוי יש גם הצעה מה-MLS, אבל גם חיים וגם רוי לא מעוניינים לעבור לשם. אם מישהו עובר שיהיה לו בהצלחה ואנחנו נשמח שכל שחקן יצליח. שיהיה טוב לרוי, זה הכל”.

הסיפור הזה של דור תורג’מן יכול ליצור בעיה בין לאזטיץ’ להנהלה? כי הוא לא רואה את ניקולאסקו ומדמון כתחליף ראוי.

”אני לא רואה בעיה כזו. אני חושב שכל מאמן רוצה לשמור על השחקנים הטובים שלו. אם יביאו לו תחליף הולם, אז הוא יהיה בסדר”.

שון וייסמן זה תחליף הולם?

”אני חושב שכן. אבל יש למכבי תל אביב גם אופציה להביא זרים, והיא תביא זרים משמעותיים”.

דור תורג'מן (ראובן שוורץ)

אתה מביא לפה זרים כרגע. המדינות שמהן אתה מביא שחקנים השתנו?

”אני חושב שזה לא קל כמו בעבר, אבל אפשר להביא ואני מצליח להביא. זה הולך קצת יותר קשה. אני עדיין חושב שלמצוא תחליפים הולמים לשחקנים שעזבו את מכבי תל אביב זה לא פשוט”.

כל הקבוצות חוץ ממכבי תל אביב הודחו מאירופה. דיארה הבקיע בסוף השבוע, זה אומר שהוא כבר לא יתקרב לישראל?

”הסיכוי פוחת, כי המאמן רואה אותו באימונים ובוחן אותו והוא מתלהב ממנו”.

לסיכום על מכבי תל אביב, איך אתה מעריך את הסיכויים שלה לעבור את דינמו קייב?

”סיכויים טובים. אתם צריכים להבין שדינמו קייב לא מצליחה למשוך אליה שחקנים כמו בעבר בגלל המלחמה. אני ראיתי את פאפוס, היא הייתה הרבה יותר טובה מדינמו קייב. אני לא רוצה להגיד שמכבי תל אביב יותר טובה מפאפוס, אבל היא לכל הפחות ברמה שלה. אפשר להגיד שהלכו לה שחקנים, אבל בסוף, מכבי תל אביב היא היחידה שמשחקת במפעלים האירופיים”.

איזו ליגה הולכת להיות לנו בישראל?

”אני לא מתרגש ממה שאומרים, כי אל תשכחו שיש העברות עד ה-21 בספטמבר והסגלים עוד יכולים להשתנות. ייקח זמן. הליגה הולכת להיות הרבה יותר שוויונית מבעבר”.

מי יתמודדו על האליפות?

”מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית”ר ירושלים והפועל באר שבע יתמודדו, אני רואה את בית”ר מצמצמת פערים. אני גם רואה את הפועל תל אביב, לא חושב שהיא תתמודד על אליפות, אבל היא תהיה למעלה בסוף העונה”.

מה יהיה עם רוני לוי?

”בוא נראה. דברים מתפתחים”.

מאמן ישראלי היום יכול לאמן בחו”ל?

”תלוי איפה. אם בקפריסין אז כן”.