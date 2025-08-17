יום ראשון, 17.08.2025 שעה 17:14
כדורגל ישראלי

"גם בלי המכירות, מכבי ת"א עדיין הייתה בבעיה"

אבי נמני התייחס לצהובים בתוכנית "שיחת היום" בערוץ ONE: "לא בטוח שיש תחליף הולם לכל שחקן שעוזב", וגם: רוי רביבו, דיארה והיכן יאמן רוני לוי

|
דור תורג'מן בטירוף עם ווסלי פטאצ'י (רדאד ג'בארה)
דור תורג'מן בטירוף עם ווסלי פטאצ'י (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב עם פתיחת עונה מורכבת: לאחר שהודחה מליגת האלופות, היא העפילה לפלייאוף הליגה האירופית אך עשתה זאת ביכולת לא מרשימה, כשכעת ווסלי פטאצ’י צפוי לעזוב וגם דור תורג’מן עשוי להיפרד מהקבוצה. בתכנית “שיחת היום” דיברנו עם אבי נמני על מצבה של מכבי ת”א, העזיבות הצפויות וכל מה שקורה במועדון.

אבי, אתה רואה את כל המכירות האלו, גם פטאצ’י, גם תורג’מן, ועזבו גם למקין, עידן נחמיאס, קניקובסקי, ואן אובריים, כמובן גם זהבי.
”גם בלי המכירות האלו מכבי ת”א הייתה בבעיה ועכשיו היא תצטרך להביא תחליפים מתאימים. אני לא בטוח שיש תחליף הולם לכל אחד, אבל יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב יצליחו להגיב לאירועים האלו”.

על רוי רביבו הם סירבו.
”כל מקרה לא דומה למשנהו. לרוי יש גם הצעה מה-MLS, אבל גם חיים וגם רוי לא מעוניינים לעבור לשם. אם מישהו עובר שיהיה לו בהצלחה ואנחנו נשמח שכל שחקן יצליח. שיהיה טוב לרוי, זה הכל”.

הסיפור הזה של דור תורג’מן יכול ליצור בעיה בין לאזטיץ’ להנהלה? כי הוא לא רואה את ניקולאסקו ומדמון כתחליף ראוי.
”אני לא רואה בעיה כזו. אני חושב שכל מאמן רוצה לשמור על השחקנים הטובים שלו. אם יביאו לו תחליף הולם, אז הוא יהיה בסדר”.

שון וייסמן זה תחליף הולם?
”אני חושב שכן. אבל יש למכבי תל אביב גם אופציה להביא זרים, והיא תביא זרים משמעותיים”.

דור תורגדור תורג'מן (ראובן שוורץ)

אתה מביא לפה זרים כרגע. המדינות שמהן אתה מביא שחקנים השתנו?
”אני חושב שזה לא קל כמו בעבר, אבל אפשר להביא ואני מצליח להביא. זה הולך קצת יותר קשה. אני עדיין חושב שלמצוא תחליפים הולמים לשחקנים שעזבו את מכבי תל אביב זה לא פשוט”.

כל הקבוצות חוץ ממכבי תל אביב הודחו מאירופה. דיארה הבקיע בסוף השבוע, זה אומר שהוא כבר לא יתקרב לישראל?
”הסיכוי פוחת, כי המאמן רואה אותו באימונים ובוחן אותו והוא מתלהב ממנו”.

לסיכום על מכבי תל אביב, איך אתה מעריך את הסיכויים שלה לעבור את דינמו קייב?
”סיכויים טובים. אתם צריכים להבין שדינמו קייב לא מצליחה למשוך אליה שחקנים כמו בעבר בגלל המלחמה. אני ראיתי את פאפוס, היא הייתה הרבה יותר טובה מדינמו קייב. אני לא רוצה להגיד שמכבי תל אביב יותר טובה מפאפוס, אבל היא לכל הפחות ברמה שלה. אפשר להגיד שהלכו לה שחקנים, אבל בסוף, מכבי תל אביב היא היחידה שמשחקת במפעלים האירופיים”.

איזו ליגה הולכת להיות לנו בישראל?
”אני לא מתרגש ממה שאומרים, כי אל תשכחו שיש העברות עד ה-21 בספטמבר והסגלים עוד יכולים להשתנות. ייקח זמן. הליגה הולכת להיות הרבה יותר שוויונית מבעבר”.

מי יתמודדו על האליפות?
”מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית”ר ירושלים והפועל באר שבע יתמודדו, אני רואה את בית”ר מצמצמת פערים. אני גם רואה את הפועל תל אביב, לא חושב שהיא תתמודד על אליפות, אבל היא תהיה למעלה בסוף העונה”.

מה יהיה עם רוני לוי?
”בוא נראה. דברים מתפתחים”.

מאמן ישראלי היום יכול לאמן בחו”ל?
”תלוי איפה. אם בקפריסין אז כן”.

רוני לוי (מרטין גוטדאמק)רוני לוי (מרטין גוטדאמק)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */