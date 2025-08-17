יום ראשון, 17.08.2025 שעה 13:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
"ההתאחדות צריכה להגיב, לא הקבוצה או הקהל"

אחרי סערת השלט של אוהדי חיפה, יעקב שחר ל"שיחת היום": "צריכים להיות זהירים. במצב כזה מי שצריכה להגיב היא ההתאחדות, לא הקבוצה ובטח לא האוהדים"

יעקב שחר והשלט (שי שפירא ועמרי שטיין)
יעקב שחר והשלט (שי שפירא ועמרי שטיין)

שלט אחד שעושה בלאגן גדול: מאז השלט שהניפו אוהדי מכבי חיפה במהלך המשחק מול ראקוב צ’נסטוחובה במוקדמות הקונפרנס ליג ובו נכתב: “רוצחים מאז 1939”, הרוחות סוערות. כעת גם יעקב שחר הגיב לכך לתוכנית "שיחת היום" של ONE.

"אנחנו צריכים להיות זהירים", אמר הבעלים של הירוקים, "כשיש מצב כזה אז מי שצריכה להגיב זו ההתאחדות לכדורגל ולא הקבוצה, ובטח לא האוהדים. בגלל ההשלכות הגבתי, אחרת לא הייתי מגיב בכלל".

השלט עורר זעם גדול בפולין, שם נזעקו להגן על "האמת ההיסטורית", כהגדרתם. שחר אמר לאחר מכן לתקשורת הפולנית: “לא אהבתי את השלט. בכלל לא. אני מתנגד לו לחלוטין”. לדבריו, מדובר בקבוצה מצומצמת של כ-100-150 אוהדים שיוצרים בעיות למועדון. “אנחנו כבר פועלים, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל, כדי להעניש אותם. הם גורמים נזק למכבי חיפה, ואני לא מוכן שזה יקרה”.

אוהדי מכבי חיפה (IMAGO)אוהדי מכבי חיפה (IMAGO)

שחר אף הביע התנצלות מפורשת בפני העם הפולני: “אני מצטער. אני כועס מאוד על המקרה הזה”, אמר, והוסיף כי הבין היטב את עוצמת התגובה בפולין, שכללה את נשיא המדינה, שרים ושגרירות ישראל בוורשה. “ראיתי את השלט בעיניים. אני מכיר את ההיסטוריה, וגם את פולין, למרות שאיני דובר את השפה”.

בעקבות הדברים הללו, בארגון "הקופים הירוקים" הגיבו לשחר: “יש לך בעיה קלה בהגנה של המציאות וזה בלשון המעטה. דבר שני, הם האשימו את המדינה שאתה חי בה ברצח עם לפני שבוע. אופ"א יצאה נגד ישראל מול מאות מיליונים ברחבי העולם. לא חשבת אולי להתייחס גם לזה בראיון שלך? מישהו במכבי חיפה, בהתאחדות, בגופי המדינה הרשמיים של מדינת ישראל חשב להתייחס למה שקרה פה השבוע? עם סדרי עדיפויות כמו שלך, לא מפתיע שככה הקבוצה נראית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
