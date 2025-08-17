אנגולו ודיבה יפתחו כבלמים, איסט יעלה בחוד

הפועל חיפה תגיע מחר (שני) לטדי לקראת אחד האתגרים הגדולים שלה בשלב זה של העונה כאשר תנסה להשיג את הכרטיס לגמר גביע הטוטו על חשבון בית”ר ירושלים.

מדובר במשחק שאמור לתת להפועל חיפה במקרה של ניצחון רוח גבית לקראת פתיחת העונה בשבוע הבא, במשחק החוץ מול עירוני טבריה. המאמן גל אראל התייחס למפגש ואמר: “מדובר במשחק עם חשיבות כלכלית ומקצועית כאחד. חצי גמר גביע טוטו נגד קבוצה טובה מאוד. אני מקווה שנמשיך במומנטום החיובי משלושת המשחקים האחרונים”.

על פי המסתמן, גל אראל ימשיך במרכז ההגנה עם לארי אנגולו שהגיע בכלל על תקן של קשר אחורי והוסב לתפקיד הבלם אחרי שקווין ריאסקוס עזב את הארץ. אנגולו לא אמור במהלך העונה לשחק את תפקיד הבלם, אחרי שהפועל חיפה צירפה את הבלם ברונו רמירז שעל החתמתו פורסם לראשונה ב-ONE.

הברזילאי אמור לנחות היום, לעבור בדיקות רפואיות ולחתום על החוזה החדש. המגן השמאלי סאנה גומז עושה רושם טוב באימונים ועשוי להשתלב במהלך המשחק. בקישור ימשיך גל אראל לתת קרדיט לקפטן קבוצת הנוער בעונה הקודמת יעד גונן שעד כה עושה רושם טוב במשחקים ונראה שהפועל חיפה מגדלת שחקן בית שיוכל להיות השנה הפתעה בליגת העל. בחלק הקדמי ניתן יהיה למצוא את הרכש החדש רג’יס אנ’דו וג’בון איסט.

ג'בון איסט, יעלה בחוד (חג'אג' רחאל)

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, לארי אנגולו, ג’ורג’ דיבה, יאסמו קבדה, יעד גונן, נאור סבג, סלאם ג’ידו,יונתן פרבר, ג’בון איסט ורג’יס אנ’דו .