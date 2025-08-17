מכבי נתניה הודיעה על ספונסר ראשי חדש

ספונסר ראשי חדש למכבי נתניה: במועדון הודיעו היום (ראשון) על התקשרות עם נותנת חסות ראשית חדשה - חברת Sea Breeze Resort & Residences, היוזמת ומשווקת פרויקטים של נופש ומגורים יוקרתיים על חוף הים הכספי באזרבייג'ן.

“שותפות זו מסמלת צעד חשוב במסע שלנו וחיבור בינלאומי משמעותי עבור המועדון. אנו מודים ל-Sea Breeze Resort & Residences על האמון ועל ההזדמנות להיות שותפים לדרך”, נכתב בהודעת המועדון.

רוס קסטין, העומד בראש עליה קפיטל פרטנרס, בעלי מכבי נתניה: “השותפות עם חבריי ב-Sea Breeze Resort & Residences מסמלת עבורנו שלב חדש ומרגש. זהו ספונסר בינלאומי יוקרתי שמאמין בחזון שלנו ובפוטנציאל של המועדון. אנחנו גאים על השותפות הזו ובטוחים שהיא תתרום להתפתחות המועדון לטווח הארוך”.

ארד טבקול, שותף ויזם ב-Sea Breeze: "כחברה בינלאומית המובילה בתחום הנדל”ן, התיירות והפנאי, אנו רואים בשותפות עם מכבי נתניה הזדמנות לחבר בין ישראל לבין הפרויקטים שלנו באזרבייג’ן. מכבי נתניה היא סמל למצוינות, התמדה ורוח ספורטיבית - ערכים שמשקפים את המותג Sea Breeze. אנו גאים להיות חלק מהדרך של המועדון ומאחלים לקבוצה עונה מוצלחת ומלאת הישגים”.