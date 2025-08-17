יום ראשון, 17.08.2025 שעה 13:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מכבי נתניה הודיעה על ספונסר ראשי חדש

כשבוע לפני משחק הליגה הראשון, היהלומים הודיעו על הסכם חסות חדש עם חברת Sea Breeze Resort & Residences: "שותפות זו מסמלת צעד חשוב במסע שלנו"

|
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

ספונסר ראשי חדש למכבי נתניה: במועדון הודיעו היום (ראשון) על התקשרות עם נותנת חסות ראשית חדשה - חברת Sea Breeze Resort & Residences, היוזמת ומשווקת פרויקטים של נופש ומגורים יוקרתיים על חוף הים הכספי באזרבייג'ן.  

“שותפות זו מסמלת צעד חשוב במסע שלנו וחיבור בינלאומי משמעותי עבור המועדון. אנו מודים ל-Sea Breeze Resort & Residences על האמון ועל ההזדמנות להיות שותפים לדרך”, נכתב בהודעת המועדון.

רוס קסטין, העומד בראש עליה קפיטל פרטנרס, בעלי מכבי נתניה: “השותפות עם חבריי ב-Sea Breeze Resort & Residences מסמלת עבורנו שלב חדש ומרגש. זהו ספונסר בינלאומי יוקרתי שמאמין בחזון שלנו ובפוטנציאל של המועדון. אנחנו גאים על השותפות הזו ובטוחים שהיא תתרום להתפתחות המועדון לטווח הארוך”.

ארד טבקול, שותף ויזם ב-Sea Breeze: "כחברה בינלאומית המובילה בתחום הנדל”ן, התיירות והפנאי, אנו רואים בשותפות עם מכבי נתניה הזדמנות לחבר בין ישראל לבין הפרויקטים שלנו באזרבייג’ן. מכבי נתניה היא סמל למצוינות, התמדה ורוח ספורטיבית - ערכים שמשקפים את המותג Sea Breeze. אנו גאים להיות חלק מהדרך של המועדון ומאחלים לקבוצה עונה מוצלחת ומלאת הישגים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */