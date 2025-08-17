יום ראשון, 17.08.2025 שעה 14:01
החתמת הקיץ: דובב גבאי חתם במכבי יבנה

החלוץ בן ה-38, ששיחק בעברו בליגה א׳ דרום והעלה את יפו ללאומית, חוזר לליגה השלישית, הפעם תחת הדרכתו של סתיו אלימלך. כבש מעל 110 שערים בקריירה

|
דובב גבאי חוגג (חג'אג' רחאל)
דובב גבאי חוגג (חג'אג' רחאל)

החתמת הקיץ של מכבי יבנה. במועדון מצרפים אליהם היום (ראשון) את דובב גבאי, החלוץ בן ה-38, מי ששיחק בעבר בליגת העל ובליגה הלאומית, יורד בפעם השנייה בקריירה לליגה א׳, כשבפעם הקודמת כשזה קרה, העפיל עם מכבי יפו לליגה הלאומית.

את העונה החולפת החל במדי הפועל ניר רמת השרון והמשיך בינואר 2025 למכבי יפו. במרבית ממשחקיו בעונת 2024/25 עלה מהספסל והתכבד בארבעה שערי ליגה לצד שלושה שערים במסגרת גביע הטוטו יחד עם רמת השרון.

מדובר בחיזוק משמעותי, הרי שלדובב יתרון משמעותי בניסיון המשחק שלו מליגת העל מהליגה הלאומית. בין קבוצותיו מן העבר: הפועל באר שבע, מכבי פתח תקווה, בית״ר ירושלים, בני יהודה ת״א, הפועל חדרה, מכבי אחי נצרת והפועל אום אל פאחם. לזכותו מעל 110 שערי ליגה בליגת העל ובליגה הלאומית.

