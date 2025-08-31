יאבוסלה: הפער בין היורוליג ל-NBA קטן מאי פעם

נבחרת צרפת היא הפייבוריטית הגדולה, כמובן, לסיים בראשות הבית הישראלי ביורובאסקט וכמובן אחת הפייבוריטיות לזכייה. הכוכב הגדול שלה, בהיעדרם של ויקטור וומבניאמה ורודי גובר, הוא הקפטן גרשון יאבוסלה. הפורוורד הצרפתי בן ה-29 חזר בעונה החולפת ל-NBA, חמש שנים אחרי שהגיע לליגה לראשונה. אז, בבוסטון, זה עבד הרבה פחות טוב. הפעם, בפילדלפיה, אחרי שנה בסין, עוד שנה בוילרבאן ושלוש עונות בריאל מדריד, הוא כבר היה בשל הרבה יותר. הממוצעים של יאבוסלה העונה בסיקסרז היו 11 נקודות, 5.6 ריבאונדים ו-2.1 אסיסטים, ב-27 דקות בממוצע לערב.

לקראת היורובאסקט והמפגש עם נבחרת ישראל, יאבוסלה העניק ל-ONE ראיון בלעדי שבו הוא התייחס ל-NBA, יורוליג, הנבחרת שלו, הציפיות ממנו ומהם ואיך אפשר גם בלי התגרה הגדולה המפורסמת, בין ריאל מדריד שלו לפרטיזן בלגרד.

קודם כל, נשאל קצת עליך: איך אתה מסכם את העונה שלך בפילדלפיה, אחרי הרבה שנים באירופה. אתה מרוצה ממה שהשגת?

“שמח שחזרתי לליגה הזאת אחרי חמש שנים באירופה. פילדלפיה היא פרנצ'ייז נהדר וקבוצה נהדרת. היה לי מאוד חשוב לחזור לכאן ולהביא את עצמי. שמחתי כי קיבלתי הזדמנות להראות מה אני יודע. קיבלתי הרבה דקות וקיבלתי הזדמנות להוכיח את עצמי. אני כמובן רוצה להמשיך לעבוד קשה ולהשתפר”.

גרשון יאבוסלה, "קיבלתי הזדמנות להוכיח את עצמי" (רויטרס)

מה עבד לך בפילי שלא עבד לך בעבר בבוסטון?

“בבוסטון הייתי צעיר מאוד ולא עם אותו בטחון שיש לי עכשיו. לא קיבלתי את אותה הזדמנות ואת אותם כדורים. מאז הייתי בסין, חזרתי לאירופה, שיחקתי במועדון גדול כמו ריאל מדריד, עם הרבה לחץ וברמה מאוד גבוהה וזה עזר לי לקבל את הביטחון שהייתי צריך כדי לחזור ל-NBA והפעם להצליח”.

אתה הולך לשחק בניקס, מועדון מאוד מפואר עם קהל מאוד תובעני וביקורתי. מה אתה יכול להבטיח לניו יורקרים שיראו ממך? אתה חושש מהלחץ שיש במועדון הזה?

“הניקס באמת מועדון גדול ומפואר. אני יכול לומר לאוהדים של הניקס שה-DNA שלי מאוד מתאים להם. אני מביא תשוקה, לפעמים גם כעס, מלחמה ואגרסיביות. אני יכול להבטיח להם שאעזור לקבוצה להשיג כמה שיותר ניצחונות. יש קבוצה טובה השנה, שרוצה להגיע לפלייאוף. אני בהחלט יכול לעזור במשימה הזאת”.

איך אתה משווה את ה-NBA ליורוליג? למה אתה מתגעגע בכדורסל האירופאי?

“המשחק באמת שונה לגמרי, אנשים תמיד מנסים להשוות, אבל זה תמיד קשה. אלה עולמות נפרדים. לדעתי היורוליג משתפר כל שנה וכבר לא כל כך רחוק משם. כל שנה יש שם יותר כשרון ויותר יכולת. אני כמובן עדיין צופה ומתגעגע. לא יכול לומר שאני רוצה לחזור, כי אני חלמתי לבוא לשחק ב-NBA, אבל בהחלט נהניתי לשחק גם ביורוליג והיא ליגה נהדרת".

בוא נדבר קצת על נבחרת צרפת: אתה עכשיו הקפטן. משהו שחלמת עליו כילד? מה המשמעות של זה מבחינתך?

“אני לא יכול לומר שחלמתי על זה. כילד לא ידעתי מה אני אהיה, אבל אני כמובן שמח. מהרגע שהגעתי לנבחרת זה היה מדהים. זה כמובן תמיד היה חלום להיות חלק מהנבחרת. אני פשוט נהנה מהרגע בכל פעם שאני בנבחרת. בכל טורניר שאנחנו מתכנסים. לייצג את המדינה שלך זה דבר מדהים. אף פעם לא ראיתי את עצמי כקפטן, אבל עכשיו ברור שאני שמח. אני מנסה להביא כמה שיותר מעצמי, לעבוד קשה, לשמש דוגמה לצעירים יותר ובעיקר לתרום בכל דרך שאני יכול”.

גרשון יאבוסלה במדי צרפת, "לייצג את המדינה זה דבר מדהים" (רויטרס)

בנבחרת איתך משחק ג’יילן הורד ממכבי ת”א. מה אתה חושב עליו כשחקן? מה התקרה שלו?

“הוא באמת עובד על המשחק שלו ומשתפר. הייתה לו שנה נהדרת וגם שלב מוקדמות טוב עם הנבחרת. הוא שיפר מאוד את הקליעה מבחוץ העונה והפך למאוד מגוון במשחק שלו. הוא שייך לרמות הכי גבוהות ביורוליג”.

אחרי שהפסדתם באולימפיאדה וביורובאסקט הקודם בגמר, כמה אתם רוצים את הגביע הזה?

“יש הרבה נבחרות טובות שיכולות לזכות. אנחנו נראה איך הדברים ילכו בשלב הבתים. נבחרת זה הרבה פעמים עניין של הכושר באותה נקודת זמן והחיבור שיש. ננסה לעשות את שלנו, לעבור טוב את שלב הבתים ואחר כך, אם נגיע גבוה, נתחיל לחשוב על הגביע”.

אתם מדורגים שלישי ביחס הזכייה, אתם מחשיבים את עצמכם פייבוריטים? אתה מסכים איתי שכל דבר פחות ממקום ראשון בשלב הבתים ופחות מחצי גמר יהיה אכזבה אדירה מבחינתכם?

“לא הייתי אף פעם מעריץ גדול של השיטה הזאת של דירוג. כמו שאמרתי, הרבה פעמים זה עניין של חיבור וכימיה. אנחנו צריכים לשחק את המשחק שלנו ולדאוג לעצמנו. אנחנו לא חושבים על היריבות שלנו, או על מה מוגדר הצלחה ומה כישלון. אנחנו באים לעשות את שלנו, לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים ולהגיע הכי גבוה”.

גרשון יאבוסלה, "לא מעריץ של שיטת הדירוג" (רויטרס)

מה אתה חושב על נבחרת ישראל הנוכחית?

“בכנות, אני לא מכיר את הנבחרת שלכם עד כדי כך. אני מתרכז בנבחרת שלנו, בלהשיג את המטרות שלנו. אני כן שמעתי שיש לכם עכשיו נבחרת מאוד מוכשרת. את דני אבדיה אני כמובן מכיר ואין ספק שהוא שחקן נהדר”.

עופר ינאי, הבעלים של הפועל ת”א, הצהיר בקיץ, לפני שחתמת בניקס, שהוא מאוד רוצה אותך ומוכן לשלם לך הרבה כסף. בטח שמעת על זה שווסיליה מיציץ’ הגיע להפועל ועל השכר שיקבל. עד כמה הפנייה מהפועל הייתה רצינית?

“ראיתי דברים ברשתות החברתיות. הבנתי שהם רוצים אותי. אלה דברים שהסוכן שלי מטפל בהם. בכנות? רציתי להישאר בארצות הברית. זאת הייתה מראש המטרה שלי בקיץ ולא הסתכלתי על אפשרויות אחרות”.

עופר ינאי, רצה את יאבוסלה, שהעדיף להישאר בארצות הברית (חגי מיכאלי)

לסיום, אני רוצה לחזור רגע למכות המפורסמות עם ריאל מדריד ופרטיזן, בפלייאוף של עונת 2022/23. נסה לתאר לי את הסיטואציה ולמה זה התחמם כל כך? אתה מתחרט היום על איך שהגבת אז?

“אני לא אוהב לדבר על זה. לא משנה מה אגיד על זה, תמיד יהיה לאנשים מה להגיד. אלה דברים שלפעמים קורים בלהט המשחק. כבר התנצלתי על האירועים האלה מאז. אלה דברים שמן הסתם לא צריכים לקרות על מגרש הכדורסל, אבל זה כבר קרה ואני לא יכול לחזור אחורה. אני יכול רק לעשות הכל מבחינתי כדי שזה לא יקרה שוב. אני, כמובן, מצטער שזה קרה”.