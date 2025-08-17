יום ראשון, 17.08.2025 שעה 13:32
מחמאות לבני וגיסין, בהפועל פ"ת סומכים על כץ

הקשר שכבש ובישל ושחקן ההתקפה, שהצטיינו ב-2:3 על עירוני טבריה בגביע הטוטו, זכו לשבחים אצל המלאבסים, שממשיכים לתת גב לשוער למרות הטעויות

לאחר תקופת הכנה שנפתחה ברגל שמאל, הפועל פתח תקווה מתחברת: הקבוצה של עומר פרץ, גברה אמש 2:3 על עירוני טבריה, רשמה את ניצחונה השני במפעל ותגיע לפתיחת הליגה שלה בעוד כשבועיים מעודדת.

במועדון החמיאו לגולן בני, שבישל וכבש באומנות במצבים נייחים וכמו כן לג'וסלין טאבי, כשמי שעוד קיימת שביעות רצון לגביו הוא שחקן ההתקפה הצעיר נועם גיסין. המאמן עומר פרץ, כבר אימן את גיסין בבני יהודה ונתן לו את הצ'אנס השנה.

השחקן הצעיר, שלא שיחק יותר מדי עד עכשיו, נראה טוב מאוד באימונים לטענת אנשי פ"ת וגם כשפרץ החליט לוותר על שחקן התקפה מהסגל, הוא החליט לוותר על יהודה בלאי ולא על גיסין, כשאתמול זה השתלם. 

נועם גיסין בטירוף (חגי מיכאלי)נועם גיסין בטירוף (חגי מיכאלי)

למרות טעות נוספת אמש ולא הראשונה מפתיחת העונה, במועדון מעודדים את השוער עומר כץ, שיש לו מניות רבות בהצלחות של המועדון בשנים האחרונות. אתמול הוא ספג שער מטעות, אך בפ"ת בטוחים: "זו בסה"כ תקופה לא טובה. הוא יהיה בסדר ויתרום לנו".

כעת, למלאבסים יש עוד שבועיים כאמור להתכונן, עד פתיחת הליגה לאור דחייתה של מכבי ת"א. במועדון רצו לקיים משחקי אימון, אך לאור העובדה שהקבוצות נמצאות בפעילות, מסתמן כי ייערך משחק אימון פנימי במסגרת המועדון.

