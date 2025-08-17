פורסמו הגרלות משחקי הגביע לליגות ג'

מחממים מנועים בליגה ג', הליגה החמישית והאחרונה בטיבה בכדורגל הישראלי. ההתאחדות לכדורגל פרסמו הבוקר (ראשון) את הגרלת סבבי (א') ב'-ד' בגביע המדינה בכדורגל לליגות ג' דרום, מרכז, תל אביב, שרון, יזרעאל, שומרון, גליל עליון וגליל תחתון. המשחקים יחלו ב-29/08 וצפויים להסתיים עד לתאריך 16/09.
במחוזות בהן מספר נמוך של רישום למשחקים הללו (ליגה ג' מרכז, דרום, יזרעאל, גליל עליון וגליל תחתון), סיבוב ד' יתקיים ב-12/09, אז הקבוצה המנצחת תניף את גביע המחוז שלה בליגה ג'. כל מנצחות סבבי ד' בשמונת המחוזות תעפילנה לסיבוב ו', בו יתמודדו קבוצות ליגה א' ו-ב', סיבוב שייערך ב-30/09.
| ליגה ג' תל אביב
סיבוב מוקדם (26/09)
מכבי ספרטק רמת גן – מ.כ. קריית אונו
בית"ר עזרא – בית"ר יפו
אליצור יהוד יוטל – מכבי יהוד מונסון
סיבוב א' (29/08)
מ.כ. דיזינגוף תל אביב – מנצחת משחק 1
מכבי גבעת שמואל – הכח גלי גיל רמת גן
אליצור יפו תל אביב – בני יהוד
מכבי השקמה רמת חן – מכבי עירוני בת ים
בני הרצליה – מכבי עירוני אור יהודה
הפועל רמת ישראל – מ.כ. טומי תל אביב
מ.כ. עירוני אור יהודה – שיכון ותיקים רמת גן
מנצחת משחק 3 – מנצחת משחק 2
| ליגה ג' שרון
סיבוב א' (29/08)
בני טירה – מכבי צעירי קלנסוואה
מ.כ. בני רעננה – מכבי רמת השרון
בית"ר טוברוק – מכבי אורנית
מ.כ. עירוני אריאל – חופשית
הפועל פרדסייה – חופשית
מ.כ. טייבה – חופשית
הפועל אורנית – חופשית
מכבי השרון נתניה – חופשית
סיבוב ב' (02/09)
מנצחת משחק 2 – מנצחת משחק 1
מ.כ. עירוני אריאל – מנצחת משחק 3
הפועל פרדסיה – מ.כ. טייבה
הפועל אורנית – מכבי השרון נתניה
| ליגה ג' מרכז
סיבוב ב' (29/08)
מ.כ. אשדוד סיטי – חופשית
מכבי בני אבו גוש – סקציה נס ציונה
מ.ס. באר יעקב – בני רמלה
מ.כ. נס ציונה – חופשית
סיבוב ג' (05/09)
מ.כ. אשדוד סיטי – מנצחת משחק 2
מנצחת משחק 3 – מ.כ. נס ציונה
| ליגה ג' דרום
סיבוב ב' (29/08)
בני ירוחם – חופשית
מכבי אשקלון – מ.ס. באר שבע
עוצמה באר שבע – מכבי איחוד בני כסייפה
מ.כ. באר שבע טל שועה – מ.כ. מיתר
סיבוב ג' (05/09)
מנצחת משחק 2 – בני ירוחם
מנצחת משחק 4 – מנצחת משחק 3
| ליגה ג' שומרון
סיבוב א' (29/08)
הפועל בני ג'סר א זרקא – מכבי עוספיא
בית"ר קריית אתא – חופשית
מ.ס. קריית חיים – חופשית
הפועל קריית חיים – חופשית
מכבי ברקאי – חופשית
מ.ס. פרדס חנה כרכור – חופשית
בית"ר פרדס חנה – חופשית
מ.כ. כרמל חיפה - חופשית
סיבוב ב' (02/09)
בית"ר קריית אתא – מנצחת משחק 1
הפועל קריית חיים – מ.ס. קריית חיים
מ.ס. פרדס חנה כרכור – מכבי ברקאי
מ.כ. כרמל חיפה – בית"ר פרדס חנה
| ליגה ג' יזרעאל
סיבוב ב' (29-30/08)
הפועל צעירי נצרת – חופשית
הפועל עין סהלה – חופשית
מ.ס. כפר כנא – מכבי אחווה פרדיס
מ.כ. אלנהדה נצרת – חופשית
סיבוב ג' (05-06/09)
הפועל עין סהלה – הפועל צעירי נצרת
מ.כ. אלנהדה נצרת – מנצחת משחק 3
| ליגה ג' גליל עליון
סיבוב ב' (29-30/08)
מכבי סקציה מעלות תרשיחא – חופשית
הפועל בני פקיעין – חופשית
מ.ס. בית ג'אן – הפועל מעיליא
מ.כ. הפועל ירכא – חופשית
סיבוב ג' (05-06/09)
הפועל בני פקיעין – מכבי סקציה מעלות תרשיחא
מ.כ. הפועל ירכא – מנצחת משחק 3
| ליגה ג' גליל תחתון
סיבוב ב' (29-30/08)
אתלטיקו שפרעם – מ.ס. כאבול
איחוד בני מג'דל כרום –חופשית
מ.ס. שפרעם – חופשית
הפועל בני דיר אל אסד – חופשית
סיבוב ג' (05-06/09)
איחוד בני מג'דל כרום – מנצחת משחק 1
הפועל בני דיר אל אסד – מ.ס. שפרעם