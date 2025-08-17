יום ראשון, 17.08.2025 שעה 14:30
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'

פורסמו הגרלות משחקי הגביע לליגות ג'

ההתאחדות לכדורגל העבירה הבוקר את הגרלות סבבי ב'-ד' של גביע המדינה בליגה החמישית. ב-29/08 יחלו המשחקים בכל 8 המחוזות מגליל עליון ועל לדרום

|
כדורגל אילוסטרציה (ראובן שוורץ)
כדורגל אילוסטרציה (ראובן שוורץ)

מחממים מנועים בליגה ג', הליגה החמישית והאחרונה בטיבה בכדורגל הישראלי. ההתאחדות לכדורגל פרסמו הבוקר (ראשון) את הגרלת סבבי (א') ב'-ד' בגביע המדינה בכדורגל לליגות ג' דרום, מרכז, תל אביב, שרון, יזרעאל, שומרון, גליל עליון וגליל תחתון. המשחקים יחלו ב-29/08 וצפויים להסתיים עד לתאריך 16/09.

במחוזות בהן מספר נמוך של רישום למשחקים הללו (ליגה ג' מרכז, דרום, יזרעאל, גליל עליון וגליל תחתון), סיבוב ד' יתקיים ב-12/09, אז הקבוצה המנצחת תניף את גביע המחוז שלה בליגה ג'. כל מנצחות סבבי ד' בשמונת המחוזות תעפילנה לסיבוב ו', בו יתמודדו קבוצות ליגה א' ו-ב', סיבוב שייערך ב-30/09.

| ליגה ג' תל אביב

סיבוב מוקדם (26/09)

מכבי ספרטק רמת גן – מ.כ. קריית אונו

בית"ר עזרא – בית"ר יפו

אליצור יהוד יוטל – מכבי יהוד מונסון

סיבוב א' (29/08)

מ.כ. דיזינגוף תל אביב – מנצחת משחק 1

מכבי גבעת שמואל – הכח גלי גיל רמת גן

אליצור יפו תל אביב – בני יהוד

מכבי השקמה רמת חן – מכבי עירוני בת ים

בני הרצליה – מכבי עירוני אור יהודה

הפועל רמת ישראל – מ.כ. טומי תל אביב

מ.כ. עירוני אור יהודה – שיכון ותיקים רמת גן

מנצחת משחק 3 – מנצחת משחק 2

| ליגה ג' שרון

סיבוב א' (29/08)

בני טירה – מכבי צעירי קלנסוואה

מ.כ. בני רעננה – מכבי רמת השרון

בית"ר טוברוק – מכבי אורנית

מ.כ. עירוני אריאל – חופשית

הפועל פרדסייה – חופשית

מ.כ. טייבה – חופשית

הפועל אורנית – חופשית

מכבי השרון נתניה – חופשית

סיבוב ב' (02/09)

מנצחת משחק 2 – מנצחת משחק 1

מ.כ. עירוני אריאל – מנצחת משחק 3

הפועל פרדסיה – מ.כ. טייבה

הפועל אורנית – מכבי השרון נתניה

| ליגה ג' מרכז

סיבוב ב' (29/08)

מ.כ. אשדוד סיטי – חופשית

מכבי בני אבו גוש – סקציה נס ציונה

מ.ס. באר יעקב – בני רמלה

מ.כ. נס ציונה – חופשית

סיבוב ג' (05/09)

מ.כ. אשדוד סיטי – מנצחת משחק 2

מנצחת משחק 3 – מ.כ. נס ציונה

| ליגה ג' דרום

סיבוב ב' (29/08)

בני ירוחם – חופשית

מכבי אשקלון – מ.ס. באר שבע

עוצמה באר שבע – מכבי איחוד בני כסייפה

מ.כ. באר שבע טל שועה – מ.כ. מיתר

סיבוב ג' (05/09)

מנצחת משחק 2 – בני ירוחם

מנצחת משחק 4 – מנצחת משחק 3

| ליגה ג' שומרון

סיבוב א' (29/08)

הפועל בני ג'סר א זרקא – מכבי עוספיא

בית"ר קריית אתא – חופשית

מ.ס. קריית חיים – חופשית

הפועל קריית חיים – חופשית

מכבי ברקאי – חופשית

מ.ס. פרדס חנה כרכור – חופשית

בית"ר פרדס חנה – חופשית

מ.כ. כרמל חיפה - חופשית

סיבוב ב' (02/09)

בית"ר קריית אתא – מנצחת משחק 1

הפועל קריית חיים – מ.ס. קריית חיים

מ.ס. פרדס חנה כרכור – מכבי ברקאי

מ.כ. כרמל חיפה – בית"ר פרדס חנה

| ליגה ג' יזרעאל

סיבוב ב' (29-30/08)

הפועל צעירי נצרת – חופשית

הפועל עין סהלה – חופשית

מ.ס. כפר כנא – מכבי אחווה פרדיס

מ.כ. אלנהדה נצרת – חופשית

סיבוב ג' (05-06/09)

הפועל עין סהלה – הפועל צעירי נצרת

מ.כ. אלנהדה נצרת – מנצחת משחק 3

| ליגה ג' גליל עליון

סיבוב ב' (29-30/08)

מכבי סקציה מעלות תרשיחא – חופשית

הפועל בני פקיעין – חופשית

מ.ס. בית ג'אן – הפועל מעיליא

מ.כ. הפועל ירכא – חופשית

סיבוב ג' (05-06/09)

הפועל בני פקיעין – מכבי סקציה מעלות תרשיחא

מ.כ. הפועל ירכא – מנצחת משחק 3

| ליגה ג' גליל תחתון

סיבוב ב' (29-30/08)

אתלטיקו שפרעם – מ.ס. כאבול

איחוד בני מג'דל כרום –חופשית

מ.ס. שפרעם – חופשית

הפועל בני דיר אל אסד – חופשית 

סיבוב ג' (05-06/09)

איחוד בני מג'דל כרום – מנצחת משחק 1

הפועל בני דיר אל אסד – מ.ס. שפרעם

