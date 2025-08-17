יום ראשון, 17.08.2025 שעה 10:21
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

שדרות החתימה שני אקסים של בית"ר ירושלים

הקבוצה של אהוד כחילה צירפה את יעקב וחזי מזרחי, ששיחק תחת המאמן החדש בנורדיה בעונת 2022/23. שני המגינים מצטרפים לתומר לוי וליאור חידריאן

חזי מזרחי (יונתן גינזבורג)
חזי מזרחי (יונתן גינזבורג)

מ.כ שדרות צירפה לשורותיה צמד בוגרי מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים: יעקב מזרחי (מגן שמאלי) וחזי מזרחי (מגן ימני). האחרון שיחק תחת מאמן שדרות, אהוד כחילה, בעונת 2022/23 בבית"ר נורדיה ירושלים בליגה ב', עונה שהסתיימה בהעפלה לליגה א', לאחר ניצחון בבעיטות עונשין מ-11 מטרים מול מכבי שעריים.

חזי מכיר היטב את כחילה, הרי שאביו של חזי, איתן מזרחי, שיחק בבית"ר ירושלים לצד בלם העבר. חזי עזב את בית"ר נורדיה ירושלים לאחר 112 משחקים בשש העונות האחרונות.

הוא היה לעוגן בהגנה, חלק מהעפלת הקבוצה מליגה ב' לליגה א' ובעונה החולפת כמעט והעפיל עם חבריו לליגה הלאומית, כשהגיעו אף לשלב שמינית גמר גביע המדינה.

חזי מזרחי (יונתן גינזבורג)חזי מזרחי (יונתן גינזבורג)

הסגל של כחילה מתגבש בימים אלה, כשאת הסיבוב הראשון במסגרת גביע המדינה, הקבוצה תראה מהצד, הרי שבהתאם להגרלה היא יצאה "חופשית". היא תחכה בסיבוב ב' למנצחת בין הפועל אשדוד למכבי עירוני נתיבות, האקסית של כחילה. בין ההחתמות הבולטות עד כה: אקס מכבי פתח תקווה, תומר לוי, והשוער ליאור חידריאן.

/* LAST / NEXT ROUNDs */