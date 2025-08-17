יום ראשון, 17.08.2025 שעה 10:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

הגל הנכון: בית"ר ירושלים פתחה ברגל ימין בנוער

לאחר שנתיים של היעדרות מליגת העל לנוער, ציון צמח ושחקניו חזרו הביתה עם ניצחון בדמות 0:1 על הפועל ראשון לציון. חתום על שער הניצחון: אריאל גל

|
אריאל גל (יונתן גינזבורג)
אריאל גל (יונתן גינזבורג)

משחקה האחרון של בית"ר ירושלים בליגת העל לנוער התקיים אי-שם בתאריך 06/05/2023, כשבמסגרת המחזור ה-30 של עונת 2022/23, בית"ר ירושלים והפועל תל אביב נפרדו ב-3:3. בית"ר ירושלים של אותה עת סיימה במקום ה-16 והאחרון וירדה לליגה הלאומית לנוער בבושת פנים. הרבה השתנה מאז ובוודאי שבעונה החולפת.

בבית"ר ירושלים הבינו טוב מאוד כמה חשובה מחלקת הנוער בכדי להוביל את דור העתיד למקום הראוי לו – הבוגרים של בית"ר ירושלים. כל קבוצות הליגה, בעונה החולפת, העפילו מהליגה השנייה בשנתון לליגה הבכירה. בית"ר ירושלים נוער על, נערים א' – על, נערים ב' – על ונערים ג' – על. הישג יוצא דופן שייזכר לשנים קדימה.

לאחר 833 ימים בית"ר ירושלים חזרה לקדמת הבמה ורשמה אתמול משחק ליגה ראשון במסגרת ליגת העל לנוער, כשהתארחה בהברפלד, מול הפועל ראשון לציון. לאחר 48 דקות משחק, הקבוצה של ציון צמח עלתה ליתרון של 0:1 בזכות שער של אריאל גל, שפתח עונה שנייה ברציפות במדי הצהובים-שחורים מעיר הבירה.

את העונה החולפת סיים אריאל עם ארבעה שערי ליגה, לצד שער אחד במסגרת גביע המדינה לנוער. מדובר בשחקן שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, כשחבר אליה בשנת 2015, אותה עזב בעונת המשחקים 2020/21. מאז עונת 2021/22 ועד לעונת 2023/24 היה שייך למחלקת הנוער של סקציה נס ציונה. התכבד ב-37 שערים מנערים ג' ועד נערים א' במועדון הכתום מהשפלה.

ציון צמח (יונתן גינזבורג)ציון צמח (יונתן גינזבורג)

משחקה הבא של בית"ר ירושלים יתקיים בביתה, בבת וגן בירושלים, כשב-23 בחודש צפויה לארח את הפועל ניר רמת השרון, שפתחה רע מאוד את העונה, עם הפסד בדמות 4:0 להפועל כפר סבא. רמת השרון חוותה טלטלה בקיץ, מה גם שקבוצת הבוגרים שלה נשרה לליגה א', מה שהעמיק עוד יותר את הקושי לצרף שחקנים.

בכל 14 משחקי הבית שלה בעונה החולפת, בית"ר ירושלים לא הפסידו ולו פעם אחת. רשמה 38 נקודות בזכות 12 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. אם לא די בזאת, מאז ה-17 בפברואר 2024, בעונת 2023/24, בית"ר ירושלים לא הפסידה 20 משחקי בית ברציפות. במסגרת המחזור השני בליגת העל לנוער, מול רמת השרון, כאמור, הירושלמים יחפשו משחק ביתי מספר 21 ברציפות ללא הפסד.

ציון צמח מסר ל-ONE לאחר הניצחון על הפועל ראשון לציון: "אנחנו מאושרים לפתוח את העונה עם ניצחון חוץ נגד קבוצה מאומנת וטובה. השחקנים הגיעו עם רעב, מחויבות ועמדו יפה במטרות שהצבנו לעצמנו. זה רק משחק ראשון, יש עוד דרך ארוכה, אבל תמיד טוב לפתוח ברגל ימין. נמשיך לעבוד בשקט ובצניעות ולהתקדם ממשחק למשחק. עכשיו הפנים קדימה למשחק הבא".

