הגל הנכון: בית"ר ירושלים פתחה ברגל ימין בנוער

משחקה האחרון של בית"ר ירושלים בליגת העל לנוער התקיים אי-שם בתאריך 06/05/2023, כשבמסגרת המחזור ה-30 של עונת 2022/23, בית"ר ירושלים והפועל תל אביב נפרדו ב-3:3. בית"ר ירושלים של אותה עת סיימה במקום ה-16 והאחרון וירדה לליגה הלאומית לנוער בבושת פנים. הרבה השתנה מאז ובוודאי שבעונה החולפת.

בבית"ר ירושלים הבינו טוב מאוד כמה חשובה מחלקת הנוער בכדי להוביל את דור העתיד למקום הראוי לו – הבוגרים של בית"ר ירושלים. כל קבוצות הליגה, בעונה החולפת, העפילו מהליגה השנייה בשנתון לליגה הבכירה. בית"ר ירושלים נוער על, נערים א' – על, נערים ב' – על ונערים ג' – על. הישג יוצא דופן שייזכר לשנים קדימה.

לאחר 833 ימים בית"ר ירושלים חזרה לקדמת הבמה ורשמה אתמול משחק ליגה ראשון במסגרת ליגת העל לנוער, כשהתארחה בהברפלד, מול הפועל ראשון לציון. לאחר 48 דקות משחק, הקבוצה של ציון צמח עלתה ליתרון של 0:1 בזכות שער של אריאל גל, שפתח עונה שנייה ברציפות במדי הצהובים-שחורים מעיר הבירה.

את העונה החולפת סיים אריאל עם ארבעה שערי ליגה, לצד שער אחד במסגרת גביע המדינה לנוער. מדובר בשחקן שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, כשחבר אליה בשנת 2015, אותה עזב בעונת המשחקים 2020/21. מאז עונת 2021/22 ועד לעונת 2023/24 היה שייך למחלקת הנוער של סקציה נס ציונה. התכבד ב-37 שערים מנערים ג' ועד נערים א' במועדון הכתום מהשפלה.

ציון צמח (יונתן גינזבורג)

משחקה הבא של בית"ר ירושלים יתקיים בביתה, בבת וגן בירושלים, כשב-23 בחודש צפויה לארח את הפועל ניר רמת השרון, שפתחה רע מאוד את העונה, עם הפסד בדמות 4:0 להפועל כפר סבא. רמת השרון חוותה טלטלה בקיץ, מה גם שקבוצת הבוגרים שלה נשרה לליגה א', מה שהעמיק עוד יותר את הקושי לצרף שחקנים.

בכל 14 משחקי הבית שלה בעונה החולפת, בית"ר ירושלים לא הפסידו ולו פעם אחת. רשמה 38 נקודות בזכות 12 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. אם לא די בזאת, מאז ה-17 בפברואר 2024, בעונת 2023/24, בית"ר ירושלים לא הפסידה 20 משחקי בית ברציפות. במסגרת המחזור השני בליגת העל לנוער, מול רמת השרון, כאמור, הירושלמים יחפשו משחק ביתי מספר 21 ברציפות ללא הפסד.

ציון צמח מסר ל-ONE לאחר הניצחון על הפועל ראשון לציון: "אנחנו מאושרים לפתוח את העונה עם ניצחון חוץ נגד קבוצה מאומנת וטובה. השחקנים הגיעו עם רעב, מחויבות ועמדו יפה במטרות שהצבנו לעצמנו. זה רק משחק ראשון, יש עוד דרך ארוכה, אבל תמיד טוב לפתוח ברגל ימין. נמשיך לעבוד בשקט ובצניעות ולהתקדם ממשחק למשחק. עכשיו הפנים קדימה למשחק הבא".