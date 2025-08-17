מצב נייח ודי: 0:1 לארסנל על מנצ'סטר יונייטד

דעת המבקר

השחקן המצטיין דויד ראיה, ציון: 8

הציל פעם אחר פעם את ארסנל מול שטף ההתקפות של יונייטד, בחירתו למצטיין יכולה להסביר המון דויד ראיה, ציון: 8הציל פעם אחר פעם את ארסנל מול שטף ההתקפות של יונייטד, בחירתו למצטיין יכולה להסביר המון השחקן המאכזב בוקאיו סאקה, ציון: 5

ארסנל ניצחה, אך הקיצוני לא הורגש במיוחד והתקשה לסחוף את חבריו קדימה בוקאיו סאקה, ציון: 5ארסנל ניצחה, אך הקיצוני לא הורגש במיוחד והתקשה לסחוף את חבריו קדימה

הרכבים וציונים

כל מי שהגיע היום (ראשון) לאולד טראפורד צפה בחויית כדורגל נהדרת, גם עם התוצאה לא הטיבה איתו. מנצ’סטר יונייטד אירחה את ארסנל במסגרת המחזור הראשון של עונת 2025/26 בפרמייר ליג, כשההצגה הכי טובה בעיר הבטיחה וקיימה. המפגש היה בקצב גבוה, המארחת נראתה נהדר והתותחנים התקשו ויש יגידו לא הרשימו, אך יצאו עם ידם על העליונה בזכות 0:1 קטן וחשוב.

מי שסיימה את העונה שעברה כסגנית האלופה, התחדשה בחלוץ אימנתי בדמות ויקטור גיוקרש שגם פתח בהרכב – אבל המשימה הייתה אולי קשה ממה שהיא חשבה שתהיה מול היריבה שעמדה איתנה. החבורה של רובן אמורים לחצה מההתחלה, שלטה והגיעה לכמה הזדמנויות, הבולטת שבהן הייתה פגיעה בקורה של פטריק דורגו.

השדים האדומים הציגו גם הם קבוצה משודרגת ולמרות שהחיזוק בנג’מין ששקו החל על הספסל, בראיין אמבואמו ומתאוס קונייה הספיקו כדי להקשות מאוד על ההגנה הלונדונית. אלא שבניגוד למהלך המשחק, האורחים כבשו ראשונים עם שימוש באותו “נשק ישן” שפיתח מיקל ארטטה – מצבים נייחים. בדקה ה-13, כדור קרן גרם לשוער אלטאי באיינדיר לטעות וריקרדו קלאפיורי היה שם כדי לנגוח פנימה.

מתאוס קוניה מאוכזב (רויטרס)

אותה תוצאה נשמרה עד לשריקת הסיום, בעוד גם בחצי השני יונייטד הייתה זו שפעלה באקטיביות יתרה על מנת למצוא שוויון ומעבר לכך. אמורים העלה את ששקו לבכורה, וזה לא עזר לצערו. שלוש הנקודות הלכו לארסנל, שהשתוותה כעת למתחרות הנוספות על התואר, מנצ’סטר סיטי וליברפול, בתקווה שהמאבק הפעם יהיה צמוד יותר וגם ייגמר עם הנפה באמירויות.

במועדון ממנצ’סטר יכולים להיות מרוצים מההופעה, אולם נראה כי שם יש ניסיון לשדר שמחמאות בלבד הן לא המטרה שאליה מכוונים. במחזור השני, יונייטד תפגוש את פולהאם בחוץ ותנסה להמשיך ביכולת הפנטסטית. מנגד, ארסנל תארח את לידס בביתה – כשהפעם לצד תוצאה צריך להגיע גם כדורגל טוב כי בקצב של הליגה האנגלית, אין זמן לתירוצים.