יום שני, 24.11.2025 שעה 19:33

שחקני ארסנל מאושרים עם ריקרדו קלאפיורי (IMAGO)

מצב נייח ודי: 0:1 לארסנל על מנצ'סטר יונייטד

השדים האדומים נראו נהדר והתותחנים היו רחוקים מלהרשים באולד טראפורד, אך בכל זאת פתחו עונה עם ניצחון בזכות אותו "נשק ישן" כשקלאפיורי כבש בקרן

מערכת ONE | 17/08/2025 18:30
יום ראשון, 17/08/2025, 18:30אצטדיון אולד טראפורדליגה אנגלית - מחזור 1
ארסנל
הסתיים
0 1
שופט: סימון הופר (ציון: 6)
מנצ'סטר יונייטד
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דויד ראיה, ציון: 8
הציל פעם אחר פעם את ארסנל מול שטף ההתקפות של יונייטד, בחירתו למצטיין יכולה להסביר המון
השחקן המאכזב
בוקאיו סאקה, ציון: 5
ארסנל ניצחה, אך הקיצוני לא הורגש במיוחד והתקשה לסחוף את חבריו קדימה
הרכבים וציונים
 
 

כל מי שהגיע היום (ראשון) לאולד טראפורד צפה בחויית כדורגל נהדרת, גם עם התוצאה לא הטיבה איתו. מנצ’סטר יונייטד אירחה את ארסנל במסגרת המחזור הראשון של עונת 2025/26 בפרמייר ליג, כשההצגה הכי טובה בעיר הבטיחה וקיימה. המפגש היה בקצב גבוה, המארחת נראתה נהדר והתותחנים התקשו ויש יגידו לא הרשימו, אך יצאו עם ידם על העליונה בזכות 0:1 קטן וחשוב.

מי שסיימה את העונה שעברה כסגנית האלופה, התחדשה בחלוץ אימנתי בדמות ויקטור גיוקרש שגם פתח בהרכב – אבל המשימה הייתה אולי קשה ממה שהיא חשבה שתהיה מול היריבה שעמדה איתנה. החבורה של רובן אמורים לחצה מההתחלה, שלטה והגיעה לכמה הזדמנויות, הבולטת שבהן הייתה פגיעה בקורה של פטריק דורגו.

השדים האדומים הציגו גם הם קבוצה משודרגת ולמרות שהחיזוק בנג’מין ששקו החל על הספסל, בראיין אמבואמו ומתאוס קונייה הספיקו כדי להקשות מאוד על ההגנה הלונדונית. אלא שבניגוד למהלך המשחק, האורחים כבשו ראשונים עם שימוש באותו “נשק ישן” שפיתח מיקל ארטטה – מצבים נייחים. בדקה ה-13, כדור קרן גרם לשוער אלטאי באיינדיר לטעות וריקרדו קלאפיורי היה שם כדי לנגוח פנימה.

מתאוס קוניה מאוכזב (רויטרס)מתאוס קוניה מאוכזב (רויטרס)

אותה תוצאה נשמרה עד לשריקת הסיום, בעוד גם בחצי השני יונייטד הייתה זו שפעלה באקטיביות יתרה על מנת למצוא שוויון ומעבר לכך. אמורים העלה את ששקו לבכורה, וזה לא עזר לצערו. שלוש הנקודות הלכו לארסנל, שהשתוותה כעת למתחרות הנוספות על התואר, מנצ’סטר סיטי וליברפול, בתקווה שהמאבק הפעם יהיה צמוד יותר וגם ייגמר עם הנפה באמירויות.

במועדון ממנצ’סטר יכולים להיות מרוצים מההופעה, אולם נראה כי שם יש ניסיון לשדר שמחמאות בלבד הן לא המטרה שאליה מכוונים. במחזור השני, יונייטד תפגוש את פולהאם בחוץ ותנסה להמשיך ביכולת הפנטסטית. מנגד, ארסנל תארח את לידס בביתה – כשהפעם לצד תוצאה צריך להגיע גם כדורגל טוב כי בקצב של הליגה האנגלית, אין זמן לתירוצים.

מחצית שניה
חגיגות ניצחון אצל ארסנל (רויטרס)חגיגות ניצחון אצל ארסנל (רויטרס)
שחקני מנצ'סטר יונייטד מודים לקהל (רויטרס)שחקני מנצ'סטר יונייטד מודים לקהל (רויטרס)
אוהדי ארסנל בעננים (רויטרס)אוהדי ארסנל בעננים (רויטרס)
גבריאל מאושר בשריקת הסיום (רויטרס)גבריאל מאושר בשריקת הסיום (רויטרס)
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! יונייטד נראתה נהדר וארסנל הייתה רחוקה מלהרשים, אך היא זו שהשיגה ניצחון 0:1 ופתחה את העונה עם שלוש נקודות בקופה
  • '90+3
  • כרטיס צהוב
  • ארסנל אוכלת את השעון. לואיס סקלי ביצע עבירה שהוסיפה עוד שחקן מוצהב לחבורה של ארטטה
  • '90+2
  • החמצה
  • בוקאיו סאקה יכול היה לגמור סיפור, אבל פספס הזדמנות אדירה. מסירה גאונית של אודגור פנימה הציבה את הקיצוני עם כדור נוח לבעיטה, האנגלי לא היה חד מספיק ונבלם
נונו מדואקה (IMAGO)נונו מדואקה (IMAGO)
עוד צהוב לארסנל (IMAGO)עוד צהוב לארסנל (IMAGO)
  • '90+1
  • כרטיס צהוב
  • גם טימבר נכנס לפנקס של השופט עם כרטיס צהוב לחובתו
  • '85
  • כרטיס צהוב
  • ראיה ניסה לבזבז זמן והוצהב גם הוא על ידי השופט
  • '85
  • כרטיס צהוב
  • דורגו הכשיל מאחור את אמבואמו וקיבל את הצהוב
מרטין אודגור דוהר (IMAGO)מרטין אודגור דוהר (IMAGO)
הארי מגוואייר, יושיע את יונייטד? (IMAGO)הארי מגוואייר, יושיע את יונייטד? (IMAGO)
  • '83
  • חילוף
  • חילוף אחרון בארסנל: יצא רייס, נכנס מיקל מרינו
  • '82
  • החמצה
  • כדור חופשי של דקלן רייס הסתובב טוב ופגע ברשת החיצונית אחרי שהוסט מחומת יונייטד, קרן לתותחנים
  • '80
  • חילוף
  • עוד חילוף ביונייטד: לוק שואו פינה את מקומו להארי מגוואייר
בראיין אמבואמו מתוסכל (רויטרס)בראיין אמבואמו מתוסכל (רויטרס)
בנג'מין ששקו, דקות ראשונות ביונייטד (רויטרס)בנג'מין ששקו, דקות ראשונות ביונייטד (רויטרס)
  • '73
  • החמצה
  • ואוו. זה חייב היה להיות השוויון - דורגו הרים לאמבואמו, ראיה סיפק הצלת ענק והציל את ארסנל פעם נוספת הערב
  • '72
  • חילוף
  • ג'וריאן טימבר החליף את בן ווייט
  • '72
  • חילוף
  • חילוף כפול של התותחנים: יצא כובש השער קלאפיורי, נכנס מיילס לואיס סקלי
רובן אמורים (IMAGO)רובן אמורים (IMAGO)
בנג'מין ששקו נכנס (IMAGO)בנג'מין ששקו נכנס (IMAGO)
  • '64
  • חילוף
  • זה הגיע. הרכש החדש בנג'מין ששקו על אל הדשא לבכורה, מייסון מאונט סיים את חלקו במשחק
  • '64
  • חילוף
  • חילוף כפול של אמורים: קאסמירו יצא, מנואל אוגארטה נכנס
מתאוס קוניה בין שניים (IMAGO)מתאוס קוניה בין שניים (IMAGO)
מיקל ארטטה (רויטרס)מיקל ארטטה (רויטרס)
  • '60
  • חילוף
  • נוני מדואקה נכנס במקומו של גבריאל מרטינלי
  • '60
  • חילוף
  • חילופים גם בארסנל: קאי האברץ החליף את ויקטור גיוקרש
  • '55
  • חילוף
  • חילוף במנצ'סטר יונייטד: דיוגו דאלו בחוץ, אמאד דיאלו בפנים
מחצית ראשונה
בוקאיו סאקה בפעולה (Bing Image Creator)בוקאיו סאקה בפעולה (Bing Image Creator)
דקלן רייס (IMAGO)דקלן רייס (IMAGO)
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • אמבואמו גבר במאבק הפיזי על קלאפיורי, שתפס אותו וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '38
  • החמצה
  • קונייה בכל מקום. הברזילאי נכנס בכוח לרחבת התותחנים, ניסה להעביר רוחב שדווקא הלך למסגרת וראיה היה שם כדי לרדת נמוך ולהציל
מייסון מאונט מול בן ווייט (IMAGO)מייסון מאונט מול בן ווייט (IMAGO)
ברונו פרננדש מקשה על מרטין אודגור (IMAGO)ברונו פרננדש מקשה על מרטין אודגור (IMAGO)
  • '35
  • החמצה
  • מרטין אודגור מצא זווית פנויה לבעיטה מהבלטה האהובה עליו מחוץ לרחבה, האיום הזה של ארסנל נגמר עם הדיפה של שוער המארחת
  • '33
  • החמצה
  • הגנת התותחנים נפרצה לגרמי בגלל דריבל כמעט לא הגיוני של מתאוס קוניה, אולם האחרון נכשל בביצוע מול השער וראיה קלט בקלות יחסית
פטריק דורגו בועט (רויטרס)פטריק דורגו בועט (רויטרס)
בראיין אמבואמו עם הכדור (IMAGO)בראיין אמבואמו עם הכדור (IMAGO)
  • '30
  • החמצה
  • החבורה של רובן אמורים קרובה לשוויון. פריצה מצד שמאל הביאה את פטריק דורגו למצב בעיטה מרחוק, הוא בעט בעוצמה וכבר הכניע את ראיה - אך פגע בקורה הימנית לרוע מזלו
  • '25
  • החמצה
  • אמבואמו שוב נשלח קדימה, הפעם על ידי קאסמירו. הוא ניסה להטל בשומריו ועם בעיטה מחוץ לרחבה, השיג רק קרן ליונייטד
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
ריקרדו קלאפיורי בטירוף אחרי הגול (IMAGO)ריקרדו קלאפיורי בטירוף אחרי הגול (IMAGO)
הנגיחה של ריקרדו קלאפיורי פנימה (רויטרס)הנגיחה של ריקרדו קלאפיורי פנימה (רויטרס)
  • '13
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:1: ההזדמנות הראשונה של התותחנים הניבה גול. תרגיל קרן אופייני גרם לאלטאי באיינדיר לטעות, ריקרדו קלאפיורי היה במקום הנכון כדי לדחוק פנימה עם הראש
  • '5
  • החמצה
  • יונייטד רוצה להתחיל חזק. בראיין אמבואמו נשלח קדימה, גבריאל הקשה עליו והוא הצליח להוציא רק בעיטה חלשה לידיים של דויד ראיה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט סימון הופר הוציא את ההתמודדות לדרך
דקת הדומיה לזכרם של דיוגו ז'וטה ואחיו (רויטרס)דקת הדומיה לזכרם של דיוגו ז'וטה ואחיו (רויטרס)
מנצ'סטר יונייטד וארסנל עולות לכר הדשא (IMAGO)מנצ'סטר יונייטד וארסנל עולות לכר הדשא (IMAGO)
מרטין אודגור מתכונן (IMAGO)מרטין אודגור מתכונן (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר יונייטד בהכנות אחרונות (IMAGO)שחקני מנצ'סטר יונייטד בהכנות אחרונות (IMAGO)
ויקטור גיוקרש בחימום (IMAGO)ויקטור גיוקרש בחימום (IMAGO)
האולד טראפורד מוכן (IMAGO)האולד טראפורד מוכן (IMAGO)
אוהדי מנצ'סטר יונייטד מחוץ לאצטדיון (IMAGO)אוהדי מנצ'סטר יונייטד מחוץ לאצטדיון (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת