מצב נייח ודי: 0:1 לארסנל על מנצ'סטר יונייטד

השחקן המצטיין
דויד ראיה, ציון: 8
הציל פעם אחר פעם את ארסנל מול שטף ההתקפות של יונייטד, בחירתו למצטיין יכולה להסביר המון
השחקן המאכזב
בוקאיו סאקה, ציון: 5
ארסנל ניצחה, אך הקיצוני לא הורגש במיוחד והתקשה לסחוף את חבריו קדימה
כל מי שהגיע היום (ראשון) לאולד טראפורד צפה בחויית כדורגל נהדרת, גם עם התוצאה לא הטיבה איתו. מנצ’סטר יונייטד אירחה את ארסנל במסגרת המחזור הראשון של עונת 2025/26 בפרמייר ליג, כשההצגה הכי טובה בעיר הבטיחה וקיימה. המפגש היה בקצב גבוה, המארחת נראתה נהדר והתותחנים התקשו ויש יגידו לא הרשימו, אך יצאו עם ידם על העליונה בזכות 0:1 קטן וחשוב.
מי שסיימה את העונה שעברה כסגנית האלופה, התחדשה בחלוץ אימנתי בדמות ויקטור גיוקרש שגם פתח בהרכב – אבל המשימה הייתה אולי קשה ממה שהיא חשבה שתהיה מול היריבה שעמדה איתנה. החבורה של רובן אמורים לחצה מההתחלה, שלטה והגיעה לכמה הזדמנויות, הבולטת שבהן הייתה פגיעה בקורה של פטריק דורגו.
השדים האדומים הציגו גם הם קבוצה משודרגת ולמרות שהחיזוק בנג’מין ששקו החל על הספסל, בראיין אמבואמו ומתאוס קונייה הספיקו כדי להקשות מאוד על ההגנה הלונדונית. אלא שבניגוד למהלך המשחק, האורחים כבשו ראשונים עם שימוש באותו “נשק ישן” שפיתח מיקל ארטטה – מצבים נייחים. בדקה ה-13, כדור קרן גרם לשוער אלטאי באיינדיר לטעות וריקרדו קלאפיורי היה שם כדי לנגוח פנימה.
אותה תוצאה נשמרה עד לשריקת הסיום, בעוד גם בחצי השני יונייטד הייתה זו שפעלה באקטיביות יתרה על מנת למצוא שוויון ומעבר לכך. אמורים העלה את ששקו לבכורה, וזה לא עזר לצערו. שלוש הנקודות הלכו לארסנל, שהשתוותה כעת למתחרות הנוספות על התואר, מנצ’סטר סיטי וליברפול, בתקווה שהמאבק הפעם יהיה צמוד יותר וגם ייגמר עם הנפה באמירויות.
במועדון ממנצ’סטר יכולים להיות מרוצים מההופעה, אולם נראה כי שם יש ניסיון לשדר שמחמאות בלבד הן לא המטרה שאליה מכוונים. במחזור השני, יונייטד תפגוש את פולהאם בחוץ ותנסה להמשיך ביכולת הפנטסטית. מנגד, ארסנל תארח את לידס בביתה – כשהפעם לצד תוצאה צריך להגיע גם כדורגל טוב כי בקצב של הליגה האנגלית, אין זמן לתירוצים.
מחצית שניה
-
'90+6
- שריקת הסיום! יונייטד נראתה נהדר וארסנל הייתה רחוקה מלהרשים, אך היא זו שהשיגה ניצחון 0:1 ופתחה את העונה עם שלוש נקודות בקופה
-
'90+3
- ארסנל אוכלת את השעון. לואיס סקלי ביצע עבירה שהוסיפה עוד שחקן מוצהב לחבורה של ארטטה
-
'90+2
- בוקאיו סאקה יכול היה לגמור סיפור, אבל פספס הזדמנות אדירה. מסירה גאונית של אודגור פנימה הציבה את הקיצוני עם כדור נוח לבעיטה, האנגלי לא היה חד מספיק ונבלם
-
'90+1
- גם טימבר נכנס לפנקס של השופט עם כרטיס צהוב לחובתו
-
'85
- ראיה ניסה לבזבז זמן והוצהב גם הוא על ידי השופט
-
'85
- דורגו הכשיל מאחור את אמבואמו וקיבל את הצהוב
-
'83
- חילוף אחרון בארסנל: יצא רייס, נכנס מיקל מרינו
-
'82
- כדור חופשי של דקלן רייס הסתובב טוב ופגע ברשת החיצונית אחרי שהוסט מחומת יונייטד, קרן לתותחנים
-
'80
- עוד חילוף ביונייטד: לוק שואו פינה את מקומו להארי מגוואייר
-
'73
- ואוו. זה חייב היה להיות השוויון - דורגו הרים לאמבואמו, ראיה סיפק הצלת ענק והציל את ארסנל פעם נוספת הערב
-
'72
- ג'וריאן טימבר החליף את בן ווייט
-
'72
- חילוף כפול של התותחנים: יצא כובש השער קלאפיורי, נכנס מיילס לואיס סקלי
-
'64
- זה הגיע. הרכש החדש בנג'מין ששקו על אל הדשא לבכורה, מייסון מאונט סיים את חלקו במשחק
-
'64
- חילוף כפול של אמורים: קאסמירו יצא, מנואל אוגארטה נכנס
-
'60
- נוני מדואקה נכנס במקומו של גבריאל מרטינלי
-
'60
- חילופים גם בארסנל: קאי האברץ החליף את ויקטור גיוקרש
-
'55
- חילוף במנצ'סטר יונייטד: דיוגו דאלו בחוץ, אמאד דיאלו בפנים
מחצית ראשונה
-
'42
- אמבואמו גבר במאבק הפיזי על קלאפיורי, שתפס אותו וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'38
- קונייה בכל מקום. הברזילאי נכנס בכוח לרחבת התותחנים, ניסה להעביר רוחב שדווקא הלך למסגרת וראיה היה שם כדי לרדת נמוך ולהציל
-
'35
- מרטין אודגור מצא זווית פנויה לבעיטה מהבלטה האהובה עליו מחוץ לרחבה, האיום הזה של ארסנל נגמר עם הדיפה של שוער המארחת
-
'33
- הגנת התותחנים נפרצה לגרמי בגלל דריבל כמעט לא הגיוני של מתאוס קוניה, אולם האחרון נכשל בביצוע מול השער וראיה קלט בקלות יחסית
-
'30
- החבורה של רובן אמורים קרובה לשוויון. פריצה מצד שמאל הביאה את פטריק דורגו למצב בעיטה מרחוק, הוא בעט בעוצמה וכבר הכניע את ראיה - אך פגע בקורה הימנית לרוע מזלו
-
'25
- אמבואמו שוב נשלח קדימה, הפעם על ידי קאסמירו. הוא ניסה להטל בשומריו ועם בעיטה מחוץ לרחבה, השיג רק קרן ליונייטד
-
'13
- שער! ארסנל עלתה ל-0:1: ההזדמנות הראשונה של התותחנים הניבה גול. תרגיל קרן אופייני גרם לאלטאי באיינדיר לטעות, ריקרדו קלאפיורי היה במקום הנכון כדי לדחוק פנימה עם הראש
-
'5
- יונייטד רוצה להתחיל חזק. בראיין אמבואמו נשלח קדימה, גבריאל הקשה עליו והוא הצליח להוציא רק בעיטה חלשה לידיים של דויד ראיה
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט סימון הופר הוציא את ההתמודדות לדרך