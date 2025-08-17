יום ראשון, 17.08.2025 שעה 15:05
ליגה הולנדית 25-26
61-92ניימיכן1
61-42פיינורד2
60-32זוולה3
31-61פ.ס.וו. איינדהובן4
30-41אוטרכט5
31-41אלקמאר6
30-21אייאקס7
35-32כרונינגן8
12-21גו אהד איגלס9
12-21פורטונה סיטארד10
11-11וולנדם11
13-22הירנביין12
01-01טוונטה אנסחדה13
02-01נאק ברדה14
06-11ספרטה רוטרדם15
04-02טלסטאר16
07-12אקסלסיור רוטרדם17
08-12הראקלס אלמלו18

גלוך נכנס, חי: גו אהד איגלס - אייאקס 2:2

ליגה הולנדית, מחזור שני: אחרי שעלה כמחליף ל-28 דקות במשחק הראשון, הרכש הישראלי הנוצץ של סגנית האלופה נכנס במחצית וכבר היה קרוב להבקיע שער

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך משחק בשעה זו במדי אייאקס, כאשר הוא עלה במחצית במצב של 2:2 מול גו אהד איגלס, מחזיקת הגביע ההולנדי. 

גלוך, שנרכש על ידי אייאקס ב-14.8 מיליון אירו מרד בול זלצבורג, ערך כבר את הופעת הבכורה שלו במדי הקבוצה מאמסטרדם, כאשר עלה כמחליף ל-28 דקות בניצחון 0:2 על טלסטאר במחזור הראשון באמסטרדם ארנה. 

כזכור, העונה שעברה הסתיימה במפח נפש גדול עבור אייאקס, שהובילה את הטבלה עד למחזורי הסיום, אלא שאז, התרסקות גדולה הובילה לאובדן האליפות ולזכייה נוספת של היריבה הגדולה פ.ס.וו איינדהובן בתואר. כעת, באמסטרדם חולמים להשיב את הצלחת אחרי ארבע שנים. 

מהלך המשחק

דקה 60, מצב טוב לאוסקר: הישראלי קיבל כדור מצוין מסטיבן ברחאוס בתוך הרחבה ובעט בנגיעה, שוער המארחת הדף. 

דקה 76, מהלך נפלא של גלוך: הקשר קיבל את הכדור במרכז המגרש, התקדם עד הרחבה והוציא כדור רוחב לברחאוס שבעט בנגיעה, השוער שוב הדף. 

דקה 82, עוד ניסיון של גלוך: הפעם הישראלי נכנס לתוך הרחבה ובעט, השוער שוב הדף. 

