גלוך נכנס, חי: גו אהד איגלס - אייאקס 2:2

אוסקר גלוך משחק בשעה זו במדי אייאקס, כאשר הוא עלה במחצית במצב של 2:2 מול גו אהד איגלס, מחזיקת הגביע ההולנדי.

גלוך, שנרכש על ידי אייאקס ב-14.8 מיליון אירו מרד בול זלצבורג, ערך כבר את הופעת הבכורה שלו במדי הקבוצה מאמסטרדם, כאשר עלה כמחליף ל-28 דקות בניצחון 0:2 על טלסטאר במחזור הראשון באמסטרדם ארנה.

כזכור, העונה שעברה הסתיימה במפח נפש גדול עבור אייאקס, שהובילה את הטבלה עד למחזורי הסיום, אלא שאז, התרסקות גדולה הובילה לאובדן האליפות ולזכייה נוספת של היריבה הגדולה פ.ס.וו איינדהובן בתואר. כעת, באמסטרדם חולמים להשיב את הצלחת אחרי ארבע שנים.

מהלך המשחק

דקה 60, מצב טוב לאוסקר: הישראלי קיבל כדור מצוין מסטיבן ברחאוס בתוך הרחבה ובעט בנגיעה, שוער המארחת הדף.

דקה 76, מהלך נפלא של גלוך: הקשר קיבל את הכדור במרכז המגרש, התקדם עד הרחבה והוציא כדור רוחב לברחאוס שבעט בנגיעה, השוער שוב הדף.

דקה 82, עוד ניסיון של גלוך: הפעם הישראלי נכנס לתוך הרחבה ובעט, השוער שוב הדף.