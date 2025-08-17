יום ראשון, 17.08.2025 שעה 10:22
כדורגל ישראלי

מכבי ת"א ומכבי חיפה פייבוריטיות ב'ווינר'

האלופת זוכה ליחס של 1.4 לניצחון מול הפועל ירושלים, והירוקים של 1.45 מול ריינה, כשהפתעות מולן זוכות ליחסים גבוהים. וגם: אתלטיקו מדריד ופ.ס.ז'

דור פרץ ואלעד מדמון חוגגים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

עונת הכדורגל החלה בליגות השונות באירופה ובמקביל משחקי ההכרעה בגביע הטוטו נמשכים. היום (ראשון) צפוי יום גדוש בכדורגל כשבישראל מכבי ת”א תפגוש את הפועל ירושלים ומכבי חיפה את בני ריינה, ובחו”ל נקבל מספר משחקים מסקרנים במחזורי הפתיחה, עם אתלטיקו מדריד, פ.ס.ז’, ארסנל, יונייטד ועוד, כשמי שיצליח לנחש את התוצאות יוכל גם להרוויח ב’ווינר’.

נתחיל מהזירה המקומית, שם האלופה מכבי ת”א פייבוריטית עם יחס של פי 1.4, כשמולה הפתעה של הפועל ירושלים זוכה ליחס של פי 4.75 ותיקו עם יחס של פי 4. מכבי חיפה זוכה לעדיפות דומה, עם יחס של 1.45 לניצחון, 3.85 לתיקו כשניצחון של ריינה מגיע ליחס גבוה של 4.4.

איתן אזולאי יחגוג גם הערב? (ראובן כהן, מכבי חיפה)איתן אזולאי יחגוג גם הערב? (ראובן כהן, מכבי חיפה)

בזירה העולמית, הליגה הספרדית ממשיכה במחזור הפתיחה כשאתלטיקו מדריד תרצה לספק הצהרת כוונות בפתיחה מול אספניול, ומקבל יחס של פי 1.55 לניצחון. הפתעה של המארחת הקטלונית תזכה את המהמרים נכונה ביחס של פי 5.6, ותיקו יהיה שווה יחס של פי 3.5.

אנטואן גריזמן, מוכן לעונה חדשה (IMAGO)אנטואן גריזמן, מוכן לעונה חדשה (IMAGO)

ומה עם אלופת אירופה? פ.ס.ז’ תפתח עונה אצל נאנט, ומדובר במשחק הכי חד צדדי של הערב. הקבוצה של לואיס אנריקה זוכה ליחס של פי 1.2, בעוד שיריבתה מקבלת יחס של פי 9 לניצחון, ופי 6 אם תצליח לסחוט תיקו.

אשרף חכימי חוגג עם אוסמן דמבלה (רויטרס)אשרף חכימי חוגג עם אוסמן דמבלה (רויטרס)

במקביל גם הליגה האנגלית ממשיכה עם המשחק המרכזי, ארסנל מול מנצ’סטר יונייטד. ניצחון של התותחנים בפתיחה ייזכה את המהמרים נכונה ביחס של פי 1.8, תיקו יעניק יחס של פי 3.4 וניצחון של השדים האדומים יחס של פי 3.75.

ויקטור גיוקרש חוגג, יחפש שער בכורה גם בהופעה רשמית (IMAGO)ויקטור גיוקרש חוגג, יחפש שער בכורה גם בהופעה רשמית (IMAGO)
