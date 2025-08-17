הזדמנות להיפרד, ולהרשים: הערב שמחכה למכבי

מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 20:00) את הפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד למשחק הדירוג של גביע הטוטו על המקום החמישי. לכאורה, מפגש זניח לגמרי וחסר עניין בלו"ז הנוכחי של האלופה שמנסה להעפיל לליגה האירופית, אך בעקבות אירועי הימים האחרונים בכל הנוגע לסגל של הצהובים, הפך המשחק לבעל משמעות גדולה בהרבה מהמתוכנן.

תחילה, אם הכל ילך כמו שצריך, הערב אמור להיות ערב הפרידה של דור תורג'מן ממכבי ת"א, שהעסקה על מכירתו לניו אינגלנד נמצאת בשלביה הסופיים ואלמלא פיצוץ מפתיע במו"מ, הוא יעשה את דרכו לארה"ב בימים הקרובים כדי להשלים את מעברו ל-MLS בתמורה לכ-5.5 מיליון דולר.

תורג'מן לא לבד. גם ווסלי פטאצ'י יגיע לבלומפילד בפעם האחרונה. 11 חודשים אחרי שהגיע לישראל מברזיל, בלי ניסיון בוגרים גדול במיוחד, השחקן הצעיר שכבש את לב האוהדים והשכיח את מילסון לגמרי ייפרד בסיום הערב מהקהל ומהאצטדיון בו לא ישחק שוב שכן שני המשחקים מול דינמו קייב, שיהיו האחרונים שלו לפני המעבר לאלקמאר, ייערכו כמובן בסרביה ובפולין.

ווסלי פטאצ'י (שחר גרוס)

בניגוד לעוזבים, על הדשא יהיו פנים חדשות. כריסטיאן בליץ' צפוי לערוך את הבכורה שלו במדים הצהובים ועל פי האימון אתמול, סבירות גבוהה שזה גם יהיה ישירות ב-11 של ז'רקו לאזטיץ' שמתכנן רוטציה רחבה. הקשר הסרבי שהגיע מאלקמאר כחלק מהעסקה על פטאצ'י, נכנס חזק לאימוני הקבוצה והצליח להרשים מאוד את שחקני הקבוצה.

לא רק בליץ' ישחק לראשונה בבלומפילד. גם השחקנים החדשים שטרם חוו זאת כמו דני גרופר, הייטור, בן לדרמן וייתכן כי גם נועם בן הרוש יקבלו טעימה מהאצטדיון הביתי ולצד הרוטציה הרחבה שנועדה כדי להעניק מנוחה לפני דינמו קייב, שחקנים רבים יקבלו הזדמנות לשנות את המחשבות של המאמן הסרבי לקראת המשחקים מול אלופת אוקראינה. בקיצור, ממשחק שולי בלו"ז, הפך המפגש מול הפועל ירושלים להרבה יותר חשוב עבור מכבי ת"א והקהל שלה.