יום ראשון, 17.08.2025 שעה 09:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"לא רוצים את שועה? שיתנו לו את הכרטיס"

אחרי התקרית עם אלמוג כהן, בסביבתו של הקפטן אמרו: "ירדן אוהב את בית"ר י-ם יותר מהרבה אנשים במועדון". הכוכב מתכוון להתנצל, על הפרק: קנס והרחקה

|
ירדן שועה בחימום (עמרי שטיין)
ירדן שועה בחימום (עמרי שטיין)

היום (ראשון) ב-11:00 תתקיים ועדת המשמעת של ירדן שועה בעקבות התקרית עם אלמוג כהן בסיום המשחק של בית״ר ירושלים מול ריגה ברומניה במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. 

ביומיים האחרונים מאז המקרה, ישנם לא מעט גורמים במועדון שמנסים להוריד את הלהבות סביב האירוע שהתרחש בחדר ההלבשה ברומניה, אבל מצד שני יש גם מי שמנסים לנפח את הסיפור מתוך מטרה לפגוע בירדן שועה. 

״אם מחפשים דרך להגיד לירדן שלא רוצים אותו בבית״ר, לא צריך לעשות את כל הרעש מסביב, אפשר לבוא לתת לו את ברכת הדרך ולשחרר אותו, לתת לו את הכרטיס שלו. ירדן אוהב את בית״ר יותר מהרבה אנשים במועדון, הוא רוצה לשחק בישראל רק בבית״ר ירושלים״, אומרים בסביבתו של השחקן. 

ברק יצחקי וירדן שועה (רדאד גברק יצחקי וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

היום כאמור תתקיים ועדת המשמעת, את ירדן שועה ילווה ארגון השחקנים, הקפטן מתכוון להתנצל על המקרה. בבית״ר שוחחו אתמול בנוגע לעונש האפשרי שיספוג השחקן ומדברים על קנס והרחקה מכמה משחקים. כשעלו עוד אופציות לענישה - דובר על כך שצריך להמתין עם ההחלטה כי מחכים לראות באיזו גישה יגיע שועה לוועדת המשמעת.

לפי העונש שיספוג ירדן שועה, אפשר יהיה להסיק האם בבית״ר מנסים להוציא אותו מהמועדון או האם בבית״ר רוצים לקבל את ההתנצלות של שועה במעמד ועדת המשמעת ולהתרכז בהצלחה המקצועית של הקבוצה בעונה הקרובה.

