הפועל פרסמה שתצטרף לשביתה, ינאי "לא אישר"

בצל השביתות ברחבי הארץ למען החזרת החטופים, אירוע מוזר התרחש הבוקר (ראשון) בהפועל תל אביב, כשמועדון הכדורסל הודיע כי יצטרף לשביתה כמו מועדון הכדורגל, אך כנראה שאנשי המועדון לא תיאמו זאת עם הבעלים.

בהודעות המועדון בטוויטר נכתב: “גם אנחנו עוצרים! מועדון הכדורסל הפועל תל אביב מצטרף לשביתה וקורא להחזרת כל החטופים לביתם ע-כ-ש-י-ו!”

קצת פחות משעה לאחר העלאת הפוסט, עופר ינאי הגיב בביטול בתגובות לפוסט וכתב: “אני לא מאשר את זה, החלטה רעה. בבקשה תסירו את זה”.

הפוסט והתגובה של ינאי (צילום מסך)

בתגובה, זמן קצר לאחר מכן הפוסט אכן הוסר מהעמוד של הפועל תל אביב, כשהמועדון לא הוציא עדכון נוסף לגבי השאלה האם ישתתף בשביתה.