גלוך צפוי לערוך היום בכורה בהרכב אייאקס

אוסקר גלוך צפוי לפתוח לראשונה בהרכב אייאקס במשחק החוץ מול גו אהד איגלס שייערך היום (ראשון, 13:15) במחזור השני בליגה ההולנדית. לאחר שערך את הופעת הבכורה שלו כמחליף מול טלסטאר, נראה שהמאמן ג’ון הייטינחה מייעד לקשר תפקיד משמעותי יותר הפעם ועל פי דיווחים בהולנד, גלוך ישחק לצד קנת’ טיילור ודייבי קלאסן. בעקבות זאת, סטיבן ברחהאוס אמור לזוז לעמדת הקיצוני הימני, בעוד ברטראן טראורה יירד לספסל.

בינתיים, העיתונאי סיורד מוסו דיבר על גלוך בפודקאסט בהולנד: "כבר בעונה שעברה, כששיחק מול פיינורד בליגת האלופות, הוא תפס לי את העין מיד – הוא שחקן פנטסטי עם טכניקה מדהימה. כמעט מספר 10 קלאסי. יש לו בעיטה יוצאת מן הכלל. הוא שחקן באמת מצוין". אגב, באותו משחק גלוך בישל פעמיים בניצחון זלצבורג 1:3 על פיינורד.

עוד נכתב כי אייאקס מציעה לגלוך ולשחקנים מסוגו את מה שהם צריכים: במה מרכזית, הרבה דקות משחק וליגת האלופות. עבור שחקנים התקפיים, נטען, הליגה ההולנדית היא "מגרש משחקים אידיאלי" שבו אפשר להביא לידי ביטוי את היכולות היצירתיות ולבלוט לעין.

אוסקר גלוך נכנס לבכורה במחזור הראשון (IMAGO)

מול גו אהד איגלס, גלוך ינסה לעזור לאייאקס לרשום ניצחון חוץ ראשון מאז 2020. היריבה פתחה את העונה עם 2:2 אצל פורטונה סיטארד, בעוד אייאקס עצמה ניצחה 0:2 את טלסטאר מצמד של ואוט וחהורסט כשגלוך נכנס כמחליף בדקה ה-63.