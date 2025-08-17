"נעשה דברים יפים העונה": בהפועל ת"א התלהבו

אחרי שהעפילה ברגע האחרון לחצי גמר גביע הטוטו, העולה החדשה הפועל תל אביב חגגה אמש (שבת) בגדול עם ניצחון מרשים 0:2 בטרנר מול הפועל באר שבע, ניצחון שהעלה אותה לגמר גביע הטוטו ויכול להכניס מיליון ש”ח לקופה. הדרך והגישה של שחקני הפועל הראו שהם בדרך לחזור בגדול לצמרת הגבוהה של ליגת העל וכרגע השמיים הם הגבול.

“ברדה עשה לבאר שבע שחמט”, אמרו בחודורוב. “רצינו הרבה יותר מהם, באנו יותר מוכנים והכי כיף להגיע ככה בליגה. זה נכון שלנצח בטרנר זאת הצהרה, אבל יש לנו עוד הרבה מה לעשות. נקווה שנשלים את הסגל בשבועות הקרובים, אנחנו עוד לא במקום להסתכל רחוק מדי”.

בהפועל תל אביב ובחדר ההלבשה נרשמו חגיגות גדולות, כשהשחקנים חגגו את ההישג וקיבלו תחושת ביטחון לקראת העונה שבפתח. “הניצחון מגיע לאליניב. הפועל תל אביב תחזור להיות מועדון חזק בליגת העל, נעשה דברים יפים העונה”, אמרו שחקנים. במועדון שמחים גם מכך שהניצחון על באר שבע הוא הוכחה לא רק ליכולת על כר הדשא אלא גם לאופי וההקרבה של שחקני הקבוצה.

אליניב ברדה, הניצחון מגיע לו (רדאד ג'בארה)

מי שקיבל את מלוא המחמאות הוא כמובן מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, שהגיע אמש לראשונה לטרנר תחת קבוצה אחרת, זכה לטקס בפתיחת המשחק וידע היטב מה המשמעות של הניצחון. ברדה אהב מאוד את מה שראה מהיציע, חבורה לוחמת שמצליחה לעמוד במשימה. ברדה החמיא לכל שחקניו על ההקרבה, כשבמועדון היה מרוצים מאוד מתרומתם של לירן רוטמן, עמית למקין, פרנן מאיימבו, יזן נאסר, רן בנימין (צמד בישולים) ואנדריאן קרייב, שהציגו יכולת גבוהה.

מי שלא נכלל בסגל הוא סתיו טוריאל, מאחר ולא עבר מבחן כשירות. במועדון מאמינים שהכוכב יהיה כשיר למשחק נגד עירוני קריית שמונה בשבת. בנוסף, הבלם הברזילאי צ’יקו ערך הופעת בכורה והשתלב לראשונה במדי הקבוצה. מי שמחכה גם כן להשתלב הוא מור בוסקילה, שצפה בחבריו מנצחים את מועדון נעוריו. בוסקילה והפועל ממתינים לוועדה למעמד השחקן, שצפויה להתכנס ב־21 בחודש לדיון בעניינו.

צ'יקו ושחקני הפועל תל אביב חוגגים, השתלב לראשונה (רדאד ג'בארה)

המנכ"ל גיא פרימור גם החמיא לשחקנים והוא ממשיך להתרכז בסגירת הסגל. אחת המשימות היא לסיים את סאגת בוסקילה, בנוסף למציאת שלושה זרים איכותיים שישדרגו את הקבוצה עוד יותר. במועדון מחפשים אחרי קשר יצירתי, כנף שמאל וחלוץ, כשאפשרות לוותר על אחת מהן לטובת מגן נמצאת בלבטים כרגע. תיאמוקו דיארה כבש אתמול שער ניצחון עבור ריימס במחזור הפתיחה ובמועדון מבינים שזה יכול להרחיק אותו מהקבוצה באופן ממשי, אבל ימתינו להתפתחויות.

בעניין אחר, בהנהלת המועדון קיבלו החלטה להשבית את המועדון על כל מחלקותיו ליום אחד לקריאה ברורה להשבת כל החטופים הביתה בהמהרה. כאות הזדהות, כלל עובדי ועובדות המועדון ישבתו היום (ראשון) ויחזרו לפעילות מחר (שני).