ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
11-11ברייטון5
11-11פולהאם6
10-01ניוקאסל7
10-01אסטון וילה8
00-00ארסנל9
00-00צ'לסי10
00-00נוטינגהאם פורסט11
00-00ברנטפורד12
00-00קריסטל פאלאס13
00-00אברטון14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00לידס16
04-21בורנמות'17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20

למרות הניצחון: פפ טען שסיטי "קבוצה לא בריאה"

מנצ'סטר סיטי חגגה במחזור הפתיחה מול וולבס, אך המאמן התמקד דווקא ברוטציה שארוכה מדי אפילו עבורו: "אני לא אוהב להשאיר שחקנים בבית, זה לא בריא"

|
פפ גווארדיולה (רויטרס)
פפ גווארדיולה (רויטרס)

מנצ’סטר סיטי פתחה את העונה בצורה הטובה ביותר שאפשר לבקש. לאחר העונה המאכזבת ב-2024/25, הסיטיזנס פתחו את המחזור הראשון של 2025/26 עם 0:4 נהדר מול וולבס, אך נראה כי לא כולם התרשמו מספיק.

מאמן הקבוצה פפ גווארדיולה לדוגמה התעסק בעיקר בבעיות בראיון לאחר המשחק, כשכינה את מנצ’סטר סיטי כ”קבוצה לא בריאה”. הסיבה לכך? גודל הסגל.

אמנם הקבוצות של הספרדי ידועות בעומק שמוביל לרוטציה רחבה, אך כנראה שאפילו עבורו זה יותר מדי כשהוא טען כי “יש יותר מדי. יותר מדי אנשים ויותר מדי שחקנים”.

פפ הסביר: “זה לא קשור רק לאדרסון שסופסל. היום היו לנו את רודרי, פיל (פודן) וקובאצ’י’ץ’ שהיו פצועים כשגם סאביניו ויושקו(גבארדיול) היו בחוץ. בנוסף על הספסל היו שחקנים כמו אקה וגונדואן.

“אני אוהב שיש סגל עמוק כדי להתחרות בכל התחרויות, אבל אני לא אוהב להשאיר שחקנים בבית. אני לא רוצה את זה, זה לא בריא”.

