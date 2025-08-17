"לאמין ימאל הקסום", "הוא בלתי ניתן לעצירה"

ברצלונה פתחה את הליגה הספרדית אמש (שבת) עם ניצחון 0:3 על מיורקה משערים של ראפיניה, פראן טורס ולאמין ימאל במשחק שכלל לא מעט אירועים סביב השיפוט. הכריש כבש אחרי ששחקן יריב שכב על הדשא עם פגיעה כתוצאה מכך שהכדור פגע בראשו, ומיורקה סיימה את המשחק בתשעה שחקנים אחרי הרחקות של מאנו מורלנס ו-ודאט מוריצ’י תוך שש דקות. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

“לאמין הקסום", נכתב בשער עיתון ‘מונדו דפורטיבו’ עם תמונתו של לאמין ימאל החוגג, “מספר 10 הוביל את המשחק הראשון של האלופה מול מיורקה שנותרה בתשעה שחקנים. הוא סגר את הניצחון עם גולאסו בבכורה של ז’ואן גארסיה, מרקוס רשפורד וז’ופרה טורנטס".

גם בעיתון ’ספורט’ הקטלוני הכוכב הצעיר היה במוקד. “לאמין בלתי ניתן לעצירה", נכתב עליו, “בארסה פתחה את הליגה עם ניצחון שבו כבש, בישל וסחט כרטיס אדום. האנזי פליק לא היה מרוצה שהקבוצה שיחקה באופן רגוע מול תשעה שחקנים של מיורקה: ‘שיחקנו ב-50% וזה לא יכול לקרות’".

האם מיורקה קופחה מול ברצלונה?

ז’ואן גארסיה שערך בכורה, סיפר על המהלך שהוביל להרחקת מוריצ’י: “הוא פגע לי בפנים. אם לפי ה-VAR זה אדום אז אני מניח שזה נכון". השוער התייחס גם לשער השנוי במחלוקת של טורס: “זה השופט שצריך לשרוק, ועד שהוא עושה את זה אנחנו צריכים לשחק".

גארסיה הוסיף: “זה היה קצת מוזר, זה לא נורמלי שקבוצה תהיה בחיסרון של שני שחקנים במחצית הראשונה, אבל זה קרה. ידענו איך לשחק". על סאגת הרישום שלו אמר השוער: “הייתי רגוע, אני מודה למועדון שהביע בי ביטחון".

מנגד, מאמן מיורקה, חאגובה ארסאטה, התייחס לשיפוט: “ראינו מה קרה, בשבוע שעבר הסבירו לנו בתדרוך (של השיפוט), אמרו שאם יש פגיעת ראש, המשחק נעצר. כולנו חשבנו ששמענו שריקה ואז הוא כבש. אני לא מבין את זה".