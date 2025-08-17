שער ניצחון לטוקלומטי, פיינגולד הפסיד לסון

לא מעט משחקים נערכו הלילה (בין שבת לראשון) ב-MLS. בנוסף להצגה של ליאו מסי, עידן טוקלומטי כבש את שער הניצחון של שארלוט מול ריאל סולט לייק, בעוד עיליי פיינגולד וניו אינגלנד הפסידו לסון יונג מין ולוס אנג’לס, וגם תאי בריבו ופילדלפיה נוצחו.

שארלוט – ריאל סולט לייק 0:1

טוקלומטי פתח בהרכב המקומיים, השלים 90 דקות וכבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-35: אשלי ווסטווד הרים כדור חופשי מהאגף השמאלי והחלוץ הישראלי ריחף מעל כולם כדי לנגוח לרשת ולסדר לשארלוט יתרון שהספיק עד לסיום. ליאל עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-81.

ניו אינגלנד – לוס אנג’לס 2:0

פיינגולד שיחק 73 דקות והוחלף לפני השער השני. מארק דלגאדו כבש מקצה הרחבה בבעיטה נהדרת לחיבורים בדקה ה-51 וסון בישל למתייה שואנייר שקבע את התוצאה הסופית בתוספת הזמן (91).

ניו יורק רד בולס – פילדלפיה 0:1

בריבו נכנס כמחליף בדקה ה-61, אבל לא הצליח לעזור לפילדלפיה. דילן ניליס הבקיע את שער הניצחון בדקה ה-74 עם בעיטה מדויקת בנגיעה מצד ימין אחרי מסירה של אריק צ’ופו מוטינג.