יום ראשון, 17.08.2025 שעה 09:38
אביב אברהם: רוצה להיות מנהיג ולהביא מספרים

קשרה החדש של ק"ש שיתף אחרי ה-1:0 לנתניה: "בגביע הטוטו לא תמיד אפשר לדעת כמה אתה מוכן לליגה, התרגשתי מהטקס". מו"מ נפל עם 3 זרים ומה אמר ברדה?

|
אביב אברהם בטקס לכבוד חזרתו לנתניה (רועי כפיר)
אביב אברהם בטקס לכבוד חזרתו לנתניה (רועי כפיר)

רגשות מעורבים בעירוני ק"ש לאחר ההפסד אמש 1:0 למכבי נתניה במסגרת משחקי הדירוג בגביע הטוטו, שקבע שהקבוצה סיימה את המפעל במקום העשירי. בקרייה לוקחים בעידוד בעיקר את המחצית הראשונה, אך כמו שקרה במרבית משחקי ההכנה, הקבוצה עדיין לא מגלה יכולת רציפה לאורך 90 דקות.

מלבד ליאל דרעי שאמור לחתום רשמית בימים הקרובים, הרצון הוא לצרף לפחות עוד שחקן אחד נוסף. שלושה זרים שהיו במו"מ בתקופה האחרונה נפלו, כאשר בכל אופן, נראה שהקבוצה זקוקה לחיזוק של יותר משני שחקנים.

"אני אופטימי ובסופו של דבר תהיה קבוצה טובה בקריית שמונה, סיכומים עושים במאי. ק"ש צריכה להשיג את המטרות שלה, ברגע שנתחזק בשני שחקנים נוכל להצהיר על מטרות. אם מסתכלים על הליגה, יש דברים ברורים - יש חמש קבוצות עם תקציבים אדירים. יש עוד מקום אחד נוסף בפלייאוף העליון שאם נעשה עונה ענקית נהיה שם, אבל אני חושב שזו קצת חוצפה להסתכל על זה כרגע. אנחנו צריכים לדעת לשחק יותר טוב", אמר בסיום המשחק המאמן שי ברדה.

שי ברדה (עמרי שטיין)שי ברדה (עמרי שטיין)

מי שעוד דיבר, היה הקשר אביב אברהם, שזכה לטקס מהקבוצה בה גדל ורשם את שנותיו המשמעותיות: "ברוב שלבי המשחק שלטנו בכדור, הגענו למצבים. תכנית המשחק עבדה גם מבחינת הנעת הכדור וגם מבחינת הלחץ. החמצנו וכשאתה לא כובש את סופג. בסה"כ המשחק היה טוב והגיע לנו לנצח".

אברהם התייחס לחזרה לאצטדיון מרים ולטקס שזכה: "זה היה מרגש מאוד. נתניה זה מקום שהיה הבית שלי במשך כ"כ הרבה שנים. שמחתי לראות את האנשים ואת האוהדים שעברתי איתם דרך מאוד ארוכה. אי אפשר להתעלם מהעובדה שמאוד התרגשתי ואני מאחל להם בהצלחה. זה מועדון שתמיד יהיה בלב שלי. הטקס ריגש אותי, קיבלתי מתנה יפה. הקהל ידע לקבל אותי בכבוד ולהריע לי. זה ריגש אותי לשחק נגד נתניה באצטדיון הזה".

"הקבוצה עוברת תהליך והוחלפו שחקנים שהיו מאוד משמעותיים. אנחנו בונים את זה מחדש, בטרום העונה עבדנו על דברים ספציפיים בנוגע לשיטה. זה לוקח לפעמים זמן, אבל ברוב המשחקים ראינו לפחות מחצית אחת שהוכיחה שיש שחקנים טובים וסגל טוב. אני מאמין שמכאן רק נלך ונשתפר, הקבוצה היא צעירה אבל אני מאמין בשחקנים שיש פה", הוסיף הקשר.

שחקני עירוני קריית שמונה (רועי כפיר)שחקני עירוני קריית שמונה (רועי כפיר)

"בגביע הטוטו לא תמיד אפשר לדעת כמה אתה מוכן לליגה. יש מקרים שקבוצות היו נראות טוב בגביע הטוטו ובליגה זה נראה אחרת. אנחנו יודעים כמה זה חשוב לפתוח טוב בליגה עם ניצחונות כדי לקבל ביטחון ולהתחיל את העונה בצורה טובה".

על העונה שלו אמר אברהם: "אני מצפה קודם כל להרגיש טוב ולהיות בריא. ברגע שאהיה בריא וארגיש טוב פיזית, ארצה להיות כמה שיותר על הדשא, להיות שחקן דומיננטי בהרכב, סוג של מנהיג ושדברים יעברו דרכי. אף פעם לא הייתי שחקן של מספרים, אבל דווקא עכשיו ובמקום הזה אני רוצה לשפר את המספרים ולתרום את החלק שלי גם התקפית וגם הגנתית שזה לא פחות חשוב".

