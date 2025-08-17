יום ראשון, 17.08.2025 שעה 09:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
31-21אלאבס4
11-11ולנסיה5
11-11ריאל סוסיאדד6
00-00ריאל מדריד7
00-00אתלטיקו מדריד8
00-00אתלטיק בילבאו9
00-00בטיס10
00-00סלטה ויגו11
00-00אוססונה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00סביליה15
00-00אלצ'ה16
02-11לבאנטה17
03-11ג'ירונה18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

המהלך שלאמין ימאל לקח ממסי והנתון המדהים

פודקאסט ברצלונה מסכם את ה-0:3 על מיורקה: מספר 10, שיתוף הפעולה המטורף עם ראפיניה, ניתוח כל החלטות השיפוט, הבכורות ולמה קונדה לא פתח. האזינו

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה פתחה את עונת 2025/26 מאותה הנקודה בה סיימה את העונה שעברה, עם ניצחון חוץ 3:0 על מיורקה שנותרה בתשעה שחקנים. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את משחק הבכורה של העונה ומסתכלים קדימה לעבר משחקי היריבות לתואר והביקור אצל לבאנטה.

מה בתפריט: ברצלונה נראתה כאילו לא הייתה הפגרה, לאמין ימאל עלה לראשונה עם 10 למשחק רשמי ועמד באתגר בהצלחה, המהלך שלקח מליאו מסי ואריאן רובן, השת”פ המטורף שפיתח הספרדי הצעיר עם ראפיניה, באילו החלטות דייק ובאילו החלטות טעה השופט?

וגם: מה אומר החוק לגבי עצירת המשחק בשל פגיעת ראש, נתון האדומים המדהים של ברצלונה מהעונה שעברה, סטטיסטיקת החילופים החריגה של אלחנדרו באלדה, למה ז’ול קונדה לא פתח בהרכב במפתיע, סיכום הופעת הבכורה של ז’ואן גארסיה בין הקורות, דל”פ על דקו המושמץ, עסקת פרנסיסקו טרינקאו, האם אתלטיקו וריאל מדריד ינצחו וייצמדו, והתוצאות המפתיעות במשחקי העבר בין בארסה ליריבה הבאה, לבאנטה. האזנה נעימה.

ברגל לאמין: האלופה מפרקת את מיורקה 0:3
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */