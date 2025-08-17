המהלך שלאמין ימאל לקח ממסי והנתון המדהים

ברצלונה פתחה את עונת 2025/26 מאותה הנקודה בה סיימה את העונה שעברה, עם ניצחון חוץ 3:0 על מיורקה שנותרה בתשעה שחקנים. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את משחק הבכורה של העונה ומסתכלים קדימה לעבר משחקי היריבות לתואר והביקור אצל לבאנטה.

מה בתפריט: ברצלונה נראתה כאילו לא הייתה הפגרה, לאמין ימאל עלה לראשונה עם 10 למשחק רשמי ועמד באתגר בהצלחה, המהלך שלקח מליאו מסי ואריאן רובן, השת”פ המטורף שפיתח הספרדי הצעיר עם ראפיניה, באילו החלטות דייק ובאילו החלטות טעה השופט?

וגם: מה אומר החוק לגבי עצירת המשחק בשל פגיעת ראש, נתון האדומים המדהים של ברצלונה מהעונה שעברה, סטטיסטיקת החילופים החריגה של אלחנדרו באלדה, למה ז’ול קונדה לא פתח בהרכב במפתיע, סיכום הופעת הבכורה של ז’ואן גארסיה בין הקורות, דל”פ על דקו המושמץ, עסקת פרנסיסקו טרינקאו, האם אתלטיקו וריאל מדריד ינצחו וייצמדו, והתוצאות המפתיעות במשחקי העבר בין בארסה ליריבה הבאה, לבאנטה. האזנה נעימה.