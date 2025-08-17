יום ראשון, 17.08.2025 שעה 00:42
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
00-00ריאל מדריד4
00-00אתלטיקו מדריד5
00-00אתלטיק בילבאו6
00-00בטיס7
00-00סלטה ויגו8
00-00אוססונה9
00-00חטאפה10
00-00אספניול11
00-00אלאבס12
00-00סביליה13
00-00אלצ'ה14
00-00ולנסיה15
00-00לבאנטה16
00-00ריאל סוסיאדד17
03-11ג'ירונה18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

1:1 בין ולנסיה לסוסיאדד, ניצחון דרמטי לאלאבס

העטלפים והבאסקים סיימו ללא הכרעה את משחק הפתיחה שלהן בליגה הספרדית, לופס וקובו כבשו שני שערים סמוכים. טנאליה קבע ניצחון לקבוצתו בתוספת הזמן

|
טאקפוסה קובו מוקף בשחקני ולנסיה (IMAGO)
טאקפוסה קובו מוקף בשחקני ולנסיה (IMAGO)

חגיגת הפתיחה של הליגה הספרדית המשיכה הערב (שבת) עם מספר משחקים נוספים מלבד זה של ברצלונה ומיורקה, כאשר ולנסיה אירחה את ריאל סוסיאדד ואלאבס את לבאנטה.  שני המשחקים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודרו בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

ולנסיה – ריאל סוסיאדד 1:1

במפגש המסקרן של מחזור הפתיחה, העטלפים היו אלה שעלו ראשונים על לוח התוצאות, לאחר שדייגו לופס כבש בדקה ה-57. היתרון של המארחת לא החזיק זמן רב, כאשר טאקפוסה קובו השווה את התוצאה כבר לאחר שלוש דקות וקבע חלוקת נקודות במחזור הפתיחה. שתי הקבוצות יחפשו את ניצחונן הראשון במחזור הבא.

אלאבס – לבאנטה 1:2

נאוול טנאליה קבע ניצחון דרמטי לקבוצתו עם שער ניצחון בדקה ה-92. עוד קודם לכן, טוני מרטינס העלה את קבוצתו ליתרון בדקה ה-36, אך ג’רמי טולז’אן השווה זמנית בדקה ה-68. המנצחת פתחה את הליגה בסטייל, כאשר לבאנטה תחפש את הנקודות הראשונות שלה במחזור הבא.

