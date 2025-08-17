נבחרת ישראל עלתה לאליפות אירופה בכדורעף

היסטוריה נכתבה הערב (שבת) באולם הכדורעף בישראל. נבחרת ישראל לכדורעף גברים ניצחה את אסטוניה 2:3 (25:18, 26:28, 25:21, 14:25, 16:18) במשחק דרמטי ומותח שהסתיים רק במערכה החמישית, והבטיחה את מקומה באליפות אירופה כאחת מחמש הסגניות הטובות ביותר.

המשחק החל בצורה לא מבטיחה עבור הנבחרת הישראלית. במערכה הראשונה, אסטוניה שלטה וניצחה 18:25, אבל ישראל הצליחה להתגבר על הלחץ ולנצח בקושי רב במערכה שניה 26:28, כשבכל נקודה היא נלחמה עד הסוף.

במערכה השלישית אסטוניה רשמה ניצחון 21:25, מה שהעמיד את הכחולים-לבנים במצב בו הם חייבים לנצח את שתי המערכות הבאות. המערכה הרביעית הייתה הפוכה לגמרי מקודמותיה, כאשר הפעם ישראל שלטה בבירור וניצחה בקלות יחסית 14:25, מה שהוביל למערכה החמישית והמכרעת.

שחקני נבחרת ישראל בכדורעף (CEV)

המערכה הקובעת נפתחה בצורה שקולה, אבל אז ישראל לחצה על הגז ועלתה ליתרון מרשים של 9:12. אבל הכדורעף הוא משחק של הפתעות, והאסטונים עשו מהפך דרמטי. הם צמצמו את הפער בהדרגה ואף הגיעו לשתי נקודות משחק - נקודות שיכלו להפיל את החלום הישראלי. אבל, החלום לא נגמר, ובלחץ אדיר ובאווירה מחשמלת, ישראל הצליחה לחזור ולנצח את המערכה 16:18, בדרך להשגת הכרטיס הנוצץ לאליפות אירופה.

שי ליברמן היה הכוכב הבולט של המשחק עם 27 נקודות מרשימות. לצידו בלט מארק רורה עם 22 נקודות חשובות, וניקיטה מרום שנכנס מהספסל והיה מצוין.

איתמר שטיין, מאמן נבחרת ישראל, לא הסתיר את התרגשותו: "זה לא ייאמן, הרגשה מדהימה. אנחנו בשמיים. החבר'ה האלה ענקים, בלתי נגמרים. מגיעים להם כל הסופרלטיבים וכל התמיכה שבעולם. אין מאושר ממני”.

איתמר שטיין (לילך וויס-רוזנברג)

גם רינה דור, יו"ר איגוד הכדורעף בישראל, הביעה את גאוותה: "זה רגע גדול ומרגש לכדורעף הישראלי. השחקנים הוכיחו נחישות, כישרון ואמונה בדרך, ועבדו קשה לאורך כל השנה כדי להגיע לרגע הזה. המאמן, הצוות והחברות המופלאים הראו שאמונה, עבודה קשה וגיבוש יכולים להביא אותנו לפסגות חדשות. אני גאה בשחקנים, במאמן ובכל הצוות, ובדרך שעשינו יחד. הכדורעף הישראלי על המפה האירופאית, ומהיום זה לא חלום - זאת עובדה”.

עם הניצחון ההיסטורי, נבחרת ישראל מצטרפת לאליפות אירופה כאחת הסגניות הטובות ביותר. זהו הישג שייזכר לנצח בקרב אוהדי הכדורעף הישראלי ופתח לחלומות חדשים ברמה הבינלאומית.