מדליית ארד לראם מגן בסירות לייזר עד גיל 23

נבחרת ישראל סיימה אליפות אירופה מוצלחת בשוודיה, כאשר בנוסף למגן, עומר ורד וילנצ'ק סיים חמישי בקטגוריית הגיל עד 21. שי קקון סיימה במקום ה-23

עומר ורד וילנצ'יק (קרדיט: איגוד השייט)
עומר ורד וילנצ'יק (קרדיט: איגוד השייט)

נבחרת ישראל בסירות לייזר סיימה אליפות אירופה מוצלחת בשוודיה, כאשר ראם מגן זכה במדליית הארד בקטגוריית הגיל עד 23. הוא סיים במקום העשירי באירופה בבוגרים.

מגן, שהציג יציבות מרשימה לאורך רוב התחרות, סיים שישה מתוך 12 שיוטים בעשירייה הראשונה והצליח להתברג למקום העשירי ביום האחרון של התחרות, מתוך 153 מתחרים. ההישג של מגן מרשים מאוד בדגם סירות הלייזר, הדגם הגדול ביותר בעולם השייט האולימפי, כאשר זאת הפעם השנייה בלבד עד היום שישראלי מגיע לעשרת הגדולים באליפות אירופה. הקודם שביצע זאת היה עומר ורד וילנצ'יק, חברו של מגן לנבחרת, שסיים בשנה שעברה במקום השמיני.

גם ורד וילנצ'יק הציג תחרות איכותית, כאשר גם הוא הצליח לשהות קרוב לעשרת הגדולים במשך שלושה ימים, ולבסוף סיים במקום ה-19 הכללי ובמקום החמישי המרשים בקטגורית U21. יוגב אלקלעי סיים במקום ה-38, בתחרות הבוגרים הטובה ביותר שלו עד כה.

"תחרות מוצלחת מאוד של הנבחרת כולה", אמר מאמן הנבחרת ארז אליהו. "כל השייטים סיימו בבית הזהב כאשר הנבחרת שלנו היא הצעירה ביותר בתחרות. ראם הצליח לעשות יום אחרון מצוין ולהתברג לעשירייה הראשונה באירופה, הישג יוצא דופן. עומר עם תחרות מצוינת, הוכיח שוב יכולות גבוהות ביחס לגילו הצעיר ויוגב עם מיקום השיא שלו בבוגרים".

שי קקון, שהתחרתה בדגם הנשים, סיימה במקום ה-23. קקון חוותה תחרות מאתגרת יותר, כאשר היא סבלה משתי פסילות ומחוסר יציבות בתוצאות לאורך התחרות.

