באיירן מינכן זכתה בסופר קאפ הגרמני עם 1:2

שלבי הגביע ברחבי אירופה המשיכו הערב (שבת) עם מספר משחקים בשלבים המוקדמים בגרמניה ובאיטליה, אך במוקד התרחש משחק על תואר: באיירן מינכן גברה 1:2 שטוטגרט בסופר קאפ הגרמני.

הסופר קאפ הגרמני

שטוטגרט - באיירן מינכן 2:1

באיירן מינכן עלתה למשחק ראשון בעונה החדשה וכבר הספיקה לחגוג תואר אחרי שזכתה על חשבונה של מחזיקת הגביע, שטוטגרט. הארי קיין מצא את הרשת כבר בדקה ה-18, אבל האירוע הגדול עבור הבווארים הגיע בדקה ה-77, כשהרכש הגדול שלה, לואיס דיאס, רשם את שער הבכורה שלו בגרמניה. בתוספת הזמן ג’מאל לוולינג רק צימק, אבל זה היה מעט מדי, מאוחר מדי.

הקבוצה של וינסנט קומפני, שהגיעה למשחק כאלופת גרמניה, עם הצהרת כוונות ראשונה לעונה החדשה, ולמרות משחק שקול, שגם התבטא בתוצאה, הצליחה להוביל לגביע ראשון לעונה החדשה, בדרכם להתחרות על כל התארים.