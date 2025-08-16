"להשמיד את אופ"א ואת החמאס": השלט בב"ש

שבוע סוער מאוד עבר על הכדורגל הישראלי מבחינה פוליטית. זה התחיל עם שלט של ראקוב נגד ישראל, המשיך עם התגובה של אוהדי מכבי חיפה והלינץ’ שהם חוו במשחק ה”בית” נגד הפולנים וגם ראינו את השלט בפתיחת הסופר קאפ בין פ.ס.ז’ לטוטנהאם.

אז כעת, מי שבחרו לא לשתוק ולהרים שלט עם דעתם הם אוהדי הפועל באר שבע, במהלך חצי גמר גביע הטוטו בו הפסידו 2:0 להפועל תל אביב. הקהל הדרומי הניף שלט עם הכיתוב: “שני דברים שחובה להשמיד אותם – אופ”א ואת החמאס”. השלט כאמור נתלה ביציע באצטדיון טוטו טרנר.

במשחק עצמו הפועל באר שבע נכנעה 2:0 והיא לא תהיה בגמר גביע הטוטו. את השער הראשון כבש לירן רוטמן בדקה ה-38, ואת השער השני שחתם את תוצאת המשחק כבש עמית למקין בדקה ה-66, מה שנתן לאליניב ברדה את הכרטיס לגמר על חשבון האקסית.