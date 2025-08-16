"אי אפשר לעשות טעויות כאלה ולרצות לנצח"

הפועל באר שבע סיימה את דרכה בגביע הטוטו עם אכזבה נוספת הערב (שבת) לאחר שהפסידה 2:0 להפועל תל אביב בחצי גמר המפעל, ותקווה לפתוח את הליגה בצורה יותר טובה.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה רן קוז’וק אמר: “זה מאוד מאכזב להפסיד מול הקהל שלנו ולאבד תואר. אי אפשר לעשות שתי טעויות כמו שעשינו ולרצות לנצח משחקי כדורגל, זה לא יעבוד.

“אנחנו מתקשים עובדתית עד כה בהבקעת שערים, אבל אם נסתכל טיפה אחרת על המשחק, אני חושב שבמשך 35 דקות הייתה קבוצה אחת על המגרש, הזזנו אותם מצד לצד וחטפנו כדורים שאיבדנו, אבל לא ייצרנו בעיטות לשער כפי שהיינו צריכים לייצר. בסוף, כשאתה משחק נגד קבוצות שמתגוננות ורוצות לצאת למעברים, אסור לתת להן לנצל את המעברים כי זה נותן להן אנרגיה מחודשת”.

קינגס קאנגווה מאוכזב (רדאד ג'בארה)

עוד הוסיף: “שחקני הפועל תל אביב היו מותשים, הגול נתן להם את האנרגיות ואז שוב היינו צריכים לפצח את ההגנה. היו כאלה סוגי משחקים בשנה שעברה 99 אחוז מהזמן. האם אנחנו מוכנים לליגה? בואו נראה.

“מיגל ויטור? מנצחים ומפסידים כקבוצה, טעויות קורות, אבל אנחנו צריכים להיות מעל המשחק ברמה הזו ולא לעשות טעויות. אני מקווה שהפציעה של ויטור לא חמורה ושהוא יעמוד לרשותנו. מה יהיה מול נתניה? שוב, משחק עם קבוצה אחת שרוצה לצאת למעברים ואחת שרוצה לשלוט בכדור. אני מקווה שנדע לייצר יותר מצבים, הגבהות ובעיטות לשער ונימנע מטעויות שיאפשרו לנתניה להבקיע שערים”.

מתן בלטקסה אמר: “רצינו מאוד לנצח, אבל לא הלך. שלטנו במשחק, אבל עשינו טעויות ושילמנו עליהן. כשעושים טעויות כאלה אי אפשר לנצח. קשה לשים את האצבע על מה לא עובד לנו. אולי אנחנו לא מספיק מייצרים. זה משחק קבוצתי, אנחנו צריכים מהשוער עד החלוץ לעשות דברים טובים יותר עם הכדור.

“אני בטוח שיש פה קבוצה טובה. הבקעת שערים? זה משהו שהיה חסר לנו היום ובמשחקים הקודמים, נעבוד על זה ונשפר את זה. אני סומך פה על כולם, מהצוות עד אחרון השחקנים, יש פה קבוצה מצוינת ונראה את זה בקרוב. נתניה קבוצה טובה עם מאמן טוב, נתכונן כמו שמתכוננים לכל משחק ונעשה את הדברים כמו שאנחנו יודעים. האם נבקיע הפעם? כן”.