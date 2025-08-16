"השופט היה חייב לעצור, מיורקה קופחה בגדול"

דיון עצום בספרד אחרי הגול השני של ברצלונה נגד מיורקה הערב (שבת), שהוביל גם תוך כדי המשחק למספר אירועים לא נעימים ובלגן גדול על הדשא. פראן טורס בעט כדור אדיר אל החיבורים, אבל רק אחרי ששחקן של המארחת נשכב על הדשא עם פגיעת ראש. המשחק נגמר ב-0:3 לבלאוגרנה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

תחילה היה נראה שהשופט עצר את המשחק ואפילו אף שחקן של אלופת ספרד לא ממש חגג את כך שהכדור פגש את הרשת, אך לאט לאט הגיעה ההבנה שהשופט אישר את השער, מה שהרתיח את שחקניו מיורקה. העניינים התחממו ובהמשך האדומים קיבלו שני כרטיסים אדומים.

אחד האדומים יצאו למורלנס, שקיבל צהוב על המחאות שלו לכך שהשופט אישר את השער הראשון. בנוסף, זה לא נגמר שם. ראפיניה ביצע בהמשך עבירה קשה על מוריי, וקיבל כרטיס צהוב בלבד. איטורלדה, פרשן של אתר ‘אס’, פירט: “השופט היה חייב לעצור את המשחק, וראפיניה היה חייב לקבל כרטיס אדום”.

גם ב’מארקה’ ניתחו: “החלטה נוראית של השופט חוסה לואיס מונטרו בגול, לעצור את המשחק הייתה ההחלטה הנכונה. בנוסף, שופט צריך לדעת להבין מתי להביא צהוב על דיבורים, ולהבין ששחקנים כועסים כי קופחו, אז גם להוציא צהוב שני לאחר מכן זה בעייתי. מיורקה קופחה פעמיים”, כתב פרס בורול, המומחה של האתר הספרדי לענייני שיפוט. צפו בגול מעורר המחלוקת של פראן טורס: