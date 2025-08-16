יום שבת, 16.08.2025 שעה 23:02
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
11-11ברייטון5
11-11פולהאם6
10-01ניוקאסל7
10-01אסטון וילה8
00-00ארסנל9
00-00צ'לסי10
00-00נוטינגהאם פורסט11
00-00ברנטפורד12
00-00קריסטל פאלאס13
00-00אברטון14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00לידס16
04-21בורנמות'17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20

אנגליה מריעה: מנצ'סטר סיטי חדשה, הולאנד ישן

התקשורת החמיאה לתכולים: "ארסנל וליברפול, מקווה שצפיתן היטב, זו לא סיטי של אשתקד". מחמאות לריינדרס: "שובר שוויון". הקשר: "לא יכול לבקש יותר"

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (רויטרס)
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (רויטרס)

עונה נוראית עברה על מנצ’סטר סיטי אשתקד, כנראה העונה הגרועה ביותר פפ גווארדיולה בקריירת האימון, עונה שנגמרה ללא שום תואר ועם מרחק גדול מאוד מהאליפות בפרמייר ליג, כמו גם הדחה לפני שמינית הגמר בליגת האלופות. אבל היופי בכדורגל? יש תמיד עונה חדשה, ואפשר לשים הכל מאחור, ואת זה בדיוק עשתה סיטי עם 0:4 ענק על וולבס במחזור הפתיחה בפרמייר ליג.

באנגליה יצאו עם כותרות מלהיבות: “מנצ’סטר סיטי חדשה, ארלינג הולנאד ישן”. הסיבה היא ששחקני הרכש כיכבו, כמו טיג’אני ריינדס שרשם גול בכורה והיה אולי הטוב ביותר על הדשא, ראיין צ’רקי שרשם גול בכורה גם הוא וכמובן לגבי הואלנד הישן, אז אין הרבה מה להוסיף – צמד לנורבגי, עולם כמנהגו נוהג.

עוד רשמו: “ארסנל וליברפול, אתן צפיתן? לא המון נתנו סיכוי לסיטי החדשה ללכת עד הסוף אחרי הטראומה של אשתקד, אבל אם נשפוט לפי המשחק הראשון אז נראה שאנו רואים את סיטי הקטלנית של העשור האחרון, והיא נתנה כאן חתיכת הצהרת כוונות. ריינדרס מדהים, סיטי הביאה שובר שוויון, מפלצת”.

טיגטיג'אני ריינדרס חוגג לראשונה בסיטי (רויטרס)

ריינדרס רשם גול אחד, בישול אחד, 82 נגעות, 91% דיוק מסירות, 66 נגיעות ברחבת וולבס, ניצח 4 מאבקים, מסר 2 מסירות מפתח, 2 מסירות ארוכות מוצלחות ויצר עוד מצב ודאי לשער, כל זאת בבכורה הרשמית שלו בסיטי וכמובן גם בליגה האנגלית.

אחרי המשחק אמר ריינדרס: “נחמד מאוד להתחיל עם גול ובישול, בטח בליגה הזו, זה משהו שאתה תמיד חולם עליו. זה לא יכול להיות טוב יותר מאשר להתחיל ככה”. פפ? אני לומד המון כמובן. אתה מקבל זווית חדשה לגבי איך לשחק כדורגל. אני רק מנסה להסתגל מהר ולתת את הטוב ביותר שלי, אין לי ספק שרק אשתפר בגלל השחקנים והקבוצה שיש כאן”.

השלט של אופ"א בסופר קאפ
