יום שבת, 16.08.2025 שעה 22:10
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

אחרי שרשם משחק 1 בארץ: שפרד יחתום באילת

הרכז שהיה בעפולה ב-2023/24 רשם משחק של במדי הצפוניים ב-6 באוקטובר, יום לפני שפרצה מלחמת חרבות ברזל. כעת, הוא צפוי לשוב לכאן ולחזק את העולה

|
קייסי שפרד (IMAGO)
קייסי שפרד (IMAGO)

כל הקבוצות בליגת ווינר סל ממשיכות לבנות סגלים ולחזק את עצמן לקראת עונה מאתגרת במיוחד, אז בטח ובטח שעולה חדשה. הפועל אילת קיבלה כרטיס לליגה הבכירה באופן לא ספורטיבי במיוחד, אחרי אותו איחוד עם עפולה, ועדיין, הדרומיים רוצים לתקוע יתד ועל סף חיזוק מעניין.

הרכז קייסי שפרד צפוי לחתום במועדון ולחזק את הקו האחורי של אילת. הגארד שיחק בעברו במדי הפועל עפולה בעונת 2023/24, אבל משחק אחד בלבד. למה משחק אחד? זה אותו משחק אחד שהתקיים לפני המלחמה, בשישה באוקטובר 2023.

באותו משחק נס ציונה ניצחה את עפולה 73:77, אבל שפרד רשם משחק לא רע בכלל של 17 נקודות, חמישה ריבאונדים, חמישה איבודים, אפס אסיסטים, 42.9% מעבר לקשת (3 מ-7), 100% מהעונשין (2 מ-2) ו-42.9% גם לשתיים (3 מ-7) וכל זאת ב-31 דקות. קבוצתו האחרונה הייתה ניז’ני נובגורוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */